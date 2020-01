Kmenta bude mluvit zejména o své nejnovější knize, jejíž název RUDÝ ZEMAN napovídá, že se v ní věnoval i současnému českému prezidentovi Miloši Zemanovi. Ale i o práci pro média a svých dalších publikacích. Debatu moderuje Svatopluk Bartík.

Jak se jmenuje kniha Jaroslava Kmenty, v níž se věnuje prostředí kolem současného premiéra Andreje Babiše?

