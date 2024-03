Jedinou kameru na světě, která se kdy vrátila z vesmíru, i motor raketoplánu Saturn V vylovený ze dva oceánu si mohou od čtvrtka prohlédnout návštěvníci brněnského výstaviště.

Slavnostní zahájení výstavy začalo příhodně ve čtvrtek v jednu hodinu odpoledne, tedy ve stejný čas, kdy začal třetí testovací let historicky největší a nejtěžší rakety Super Heavy Starship. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Začala zde unikátní výstava Space Mission s více než dvěma stovkami originálních exponátů. Díky spolupráci s NASA a muzeem Cosmosphere jsou mezi nimi i originální skafandry amerických astronautů nebo část kontrolního střediska z Houstonu.

Výstava o pilotovaných kosmických letech a zároveň zábavní park pro rodiny nabízí na třech a půl tisících metrech čtverečních kromě modelů raket i originálních exponátů jejich motorů či skafandrů také detaily jako například menu posádek Apollo. „Máme tady i projekce z dalekohledu, který daleko od země hledí do minulosti, kde snímá vzniky galaxií mimo Mléčnou dráhu," uvedla kurátorka výstavy Květa Havelková.

Slavnostní zahájení výstavy začalo příhodně ve čtvrtek v jednu hodinu odpoledne, tedy ve stejný čas, kdy začal třetí testovací let historicky největší a nejtěžší rakety Super Heavy Starship. Úvodní slovo pronesli například herec Miroslav Etzler, český bojový pilot a člen záložního týmu astronautů Aleš Svoboda či populizátor kosmonautiky Dušan Majer.

„Výstava je už rezervovaná po celém světě. Vozí ji celkem dvacet kamionů a její sestavení trvá tři týdny," popsal ředitel JVS Group, která výstavu pořádá, Viliam Ďuriš.

Z Brna zamíří Space Mission mimo jiné do Bangkoku či Singapuru a do Evropy se vrátí až za několik let.