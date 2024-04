Uložení stolice je formou prevence pro případ, kdy člověk vážně onemocní. „Nutnost opakované léčby antibiotiky, prodělaná chemoterapie nebo závažná střevní infekce často vedou k totální devastaci střevního mikrobiomu. To má negativní vliv na imunitu, funkci jater, ledvin, kardiovaskulárního systému, ale nejen to. Podněcuje to rozvoj mnoha civilizačních chorob, má to vliv na psychiku. Proto je velmi důležité, co nejdříve poškozený mikrobiom obnovit. Aplikace vlastního, zdravého mikrobiomu je nejefektivnější a nejbezpečnější způsob, jak toho docílit. Sebelepšími probiotiky člověk takového efektu nedosáhne,“ vysvětlila Smutná.

Podle Smutné je navíc zájem veřejnosti o uložení stolice vetší, než firma čekala. „Setkáváme se se zájmem, který nás opravdu překvapil. Už teď na začátku fungování máme mnoho zájemců. Bohužel nás často kontaktují lidé, kteří už mikrobiom narušený mají. Ale jako sněhová koule se s k nim nabalují lidé z jejich bezprostředního okolí, příbuzní a přátelé, kterým po této sdílené zkušenosti naše služba dává velký smysl,“ prohlásila.

Mezi další neobvyklé projekty patří i banka, která uchovává pupečníkovou krev. Banka pupečníkové krve zpracovává a následně uchovává krev odebranou při porodech. Transplantace s využitím buněk z pupečníku je totiž v určitých případech jedinou cestou, jak zvládnout vážná krevní onemocnění u malých pacientů.

„U malých pacientů, kteří nemají možnost získat dárce v rodině ani v registru a zároveň nemohou čekat, je to velmi dobrý způsob, jak okamžitě sehnat buňky pro transplantaci,“ vysvětlil ředitel Banky pupečníkové krve Petr Kobylka.

Banka funguje od roku 1996 pod záštitou Ústavu hematologie a krevní transfuze. Češi se tak stali teprve osmým státem s touto bankou na světě. Ačkoli má banka hlavní sídlo v Praze, tak Brňané mohou využít odběrové místo ve Fakultní nemocnici v Bohunicích.

V Brně jsou rovněž aktivní pracoviště Národní genetické banky živočichů. Jejím zájmem je dlouhodobé uchovávání vzorků živočichů. Ty se uchovávají ve dvoumililitrových zkumavkách s etanolem a slouží jako vědecký materiál. „V některých případech si dovezeme celá zvířata. Z těch pak sami vzorek do zkumavky odebíráme a zbytek těl těchto zvířat pak často pokračuje na preparaci do sbírek lebek či koster. Zkumavky ukládáme do mrazících boxů, kde je teplota mínus osmdesát stupňů Celsia,“ přiblížila pracovnice Ústavu biologie obratlovců Barbora Rolečková.

Do genetické banky se často dostávají celá těla zvířat. Jedná se především o uhynulá nebo často přejetá zvířata. Ty pak pracovníci zpracovávají na vzorky. „Jde nám o to, aby, když už tato zvířata zahynula, dále mohla posloužit vědě. Díky tomu nemusíme jiné zástupce daného druhu pro výzkum chytat,“ popsala Rolečková.

V neposlední řadě mohou Brňané využít i možnosti zmrazení pohlavních buněk. Kromě uchování spermií si tak lidé mohou uložit i vlastní vajíčka, či dokonce lidské zárodky v podobě embryí. Brněnská klinika Repromeda funguje již od roku 1999 a pomáhá lidem s neplodností. Lidská embrya skladují v tekutém dusíku při velmi nízkých teplotách. Ty dosahují až mínus 196 stupňů Celsia. Zárodky se navíc dají uchovávat až desítky let.

Ačkoli mohou podobné banky vzbuzovat u některých osob rozporuplné emoce, někteří Brňané projekty obdivují. „Myslím, že je skvělé, že v Brně tyto banky máme. Každá z nich má své opodstatnění. Co se týče zdravého mikrobiomu či pupečníkové krve, tak jde o věci, které mohou zachraňovat životy. Znám několik lidí, kterým to přijde bizarní, ale já jejich názor nesdílím. Jsou to hodně tabu témata, což by neměla být, protože mohou zachraňovat zdraví. Rovněž podporuji výzkum a ukládání vzorků z uhynulých živočichů či zmrazování spermií a vajíček,“ vyjádřila svůj pohled například Monika Štěpánková.