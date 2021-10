/FOTO/ Starosta z Branišovic na Pohořelicku Marek Sovka, který o sobě vzhledem k věku rád říká, že je "mladosta", přišel hlasovat v sobotu dopoledne v kroji. "Já už mám splněno. A co vy?" ptal se kandidát do poslanecké sněmovny lidí, kteří ho sledují na sociálních sítích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.