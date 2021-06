Takzvaná jižní tangenta propojí dálnice D52 a D2. Některé obce výstavbu vítají, jiné kritizují. Součástí bude i rozšíření části D2 na šestipruh. Hotovo má být v roce 2035.

Jižní tangenta má propojit dálnici D52 s D2 a D1. Zdroj: Deník/Markéta Evjáková | Foto: Deník/Michal Hrabal

Velké množství aut nyní jezdí po silnici 152 v bezprostřední blízkosti domů v Modřicích na Brněnsku. Odklon dopravy od města si slibují tamní obyvatelé od výstavby takzvané jižní tangenty z Rajhradu do brněnských Chrlic. Asi pět kilometrů dlouhá trasa má propojit dálnici D52 s D2 a D1. „Jižní tangenta je pro Modřice klíčová. Když je nehoda na dálnici, doprava je na silnici 152 katastrofální. Předpokládáme, že proud aut z Mikulova na Olomouc, bude jezdit po tangentě a mimo Modřice. Byla by to obrovská úleva,“ sdělil starosta Josef Šiška.