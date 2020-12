„Uf! Dorna potvrdila, že nebude chtít poplatek za MotoGP 2021," oznámil v pondělí na Twitteru hejtman Jan Grolich.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková totiž minulý týden řekla, že může být výklad smlouvy s Dornou dvojí. „Kloníme se k tomu, že pokud není Brno zařazeno do kalendáře, neměl by tam nevzniknout závazek na zaplacení zalistovacího poplatku za rok 2021. Pokud by Dorna vznesla požadavek, budeme přemýšlet o insolvenci, protože aby město a kraj platilo poplatek šest milionů eur za závod, který se neuskuteční, si nedovedu představit," komentovala primátorka.