Do speciální třídy nastoupilo na začátku letošního roku prvních třicet studentů studijního programu Elektrikář – silnoproud. Po třech letech studia získají výuční list a mohou rovnou nastoupit do praxe. „Potřeba generační obměny je stále větší, proto v Sokolnicích od letošního roku otevíráme takzvanou EG.D třídu, kde se studenti učí vyloženě pro naši společnost. Jedná se o první takový výukový projekt na našem distribučním území, “ popsal místopředseda představenstva EG.D Pavel Čada.

Předností nové třídy je její navázaní na komerční energetický sektor. Studenti díky tomu budou mít možnost využívat špičkové vybavení, dostávat stipendia a zdokonalovat své dovednosti přímo pod vedením odborníků z distribuční společnosti. Ti se pak budou zapojovat i do výuky. „Máme pro studenty domluveny stáže, přednášky a především praxe. Hlavním účelem nové třídy je urychlit proces přechodu ze školy do ostrého provozu. Energetika je náročný obor a běžně trvá klidně i pět let, než se absolventi mohou do ostrého provozu plnohodnotně zapojit,“ vysvětlil ředitel školy Marek Jelínek.

Mimořádný úspěch. Nadaná Brňanka oslnila v celorepublikové soutěži středoškoláků

Studenti mohou v Sokolnicích využívat i moderní výukový a výcvikový polygon, který simuluje reálnou distribuční síť. „Máme tady nainstalovanou kompletní síť, na které můžeme velmi kvalitně provádět výcvik našich studentů. Známkou kvality je i to, že si sem chodí zkušení montéři zdokonalovat své dovednosti. Studenti je u toho můžou sledovat a můžu říct, že je to poměrně hodně motivuje i ve výuce,“ doplnil Jelínek.

Zdroj: Jiří Kostka

Spojení školy se soukromou distribuční společností si pochvaluje i student oboru Mechanik – elektrotechnik Adam Šír. „Při volbě školy mě zaujaly především velmi dobře vybavené učebny, příjemné prostředí i učitelský sbor. Spojení školy a firmy EG.D funguje velmi dobře. Sám tam teď jsem na praxích, při kterých opravuji optické sítě,“ popsal student čtvrtého ročníku.

V Brně otevřela nová oční klinika. Pacienti se dočkají operací dříve

Podle údajů Českého svazu zaměstnavatelů v energetice se zájem o studium elektrotechnických oborů každoročně zvyšuje. Letos byl dokonce o deset procent vyšší než loni. Zkušených pracovníků je ale v energetice podle ředitele Jelínka i tak značný nedostatek. „Poptávka po kvalifikovaných elektrikářích je násobně vyšší, než školy vyprodukují. Snažíme se proto našimi projekty studenty v oboru udržet a motivovat,“ doplnil Jelínek.