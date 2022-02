Tamní obyvatelé oslovení redaktorkou Deníku Rovnost však chystanou změnu vítají. Například podle Josefa Hrubého je nyní nalezení místa pro auto často velmi složité. „Parkují zde hlavně cizí lidé. Kolem osmé hodiny ranní přijíždí rodiče, kteří vozí děti do školy. Zaparkují klidně na chodníku nebo na trávníku. Člověk tam kolikrát ani neprojede. Dal bych sem závoru s přístupem pouze pro místní. A uvítal bych více míst, abych nemusel nikam daleko chodit,“ sdělil důchodce.

Plán podporuje radní Brna-středu pro dopravu Jan Mandát. „Ve vnitrobloku se parkuje již dnes, pouze tedy legalizujeme stávající situaci. Rekonstrukce je navíc nutná kvůli bezpečnosti dětí. Rozšíříme chodník a osadíme jej sloupky tak, aby došlo k bezpečnému oddělení automobilů a chodců,“ řekl radní.

Představitelé Zelených navrhují jiné řešení: zpřístupnit místním parkovací dům v nedaleké Polní ulici. „Ve chvíli, kdy je neobsazený, by ekonomicky dávalo mnohem větší smysl umožnit lidem z okolí od večera do rána a o víkendu parkovat zdarma v něm. Je to lepší než budovat nová místa na zeleni,“ navrhla Flamiková.

Parkovací dům by rád využíval i místní obyvatel Miroslav Jahoda. „Pokud bych tam mohl parkovat dlouhodobě celý den zdarma nebo za přijatelné peníze, tak dvě stě korun měsíčně, využiji to. Těch pár metrů k domu ještě dojdu,“ svěřil se důchodce, který bydlí na Bakalově nábřeží.

Obsazenost parkovacího domu podle Anny Dudkové z brněnského magistrátu neustále stoupá. V lednu v něm parkovalo více než dva a půl tisíce aut. „Řidiči jej využívají stále více. Počet obsazených míst pak kolísá v závislosti na denní době nebo dnech v týdnu. Velká obsazenost bývá například v pondělí a ve středu. V lednu tam zaparkovalo 2623 aut,“ informovala pracovnice magistrátu.

Podle Dudkové mohou dům využívat i místní, ale musí dodržovat nastavený systém. „Vznikl v režimu Park and Ride. Takto je stále využíván a bude i nadále,“ uvedla Dudková. Podle radního Mandáta je kvůli podmínkám udělení dotace, díky nimž dům existuje, možná změna až po několika letech. Poté by se přikláněl ke změně.

Brněnští strážníci zaznamenali ve vnitrobloku za poslední rok přibližně 120 dopravních přestupků. Nejčastěji šlo o odstavení na chodníku nebo porušení zákazu stání či zastavení. „V bezmála dvaceti případech nechali řidiči svá auta na trávníku,“ informovala mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.