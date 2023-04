Petice za výstavbu nového sportovního areálu Za Lužánkami získala za necelé tři týdny téměř šest a půl tisíce podpisů. Její iniciátoři žádají, aby byl v místě, kde stojí chátrající fotbalový stadion, zachovaný sport.

Reagují tak na nedávné ohlasy ze strany vedení města o tom, že je stadion podle posudku společnosti Starez-Sport v dezolátním stavu a bude se muset časem zbourat. Starosti jim dělá především to, že by namísto něj mohlo vzniknout něco jiného, než nové fotbalové sportoviště. „Proslýchá se, že má být v novém územním plánu provedena změna a Za Lužánkami mají vyrůst kanceláře a rezidenční domy," stojí v petici.

Město reaguje tím, že definitivní rozhodnutí o směřování celé lokality a případné budoucnosti stadionu zatím nepadlo. „V současné době je na stole příprava schválení záměru soutěžního dialogu na oživení území Ponava. Soutěžní dialog je forma zadávacího řízení, která by měla právě pro toto složité území nalézt ideální řešení," vysvětlil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Petici zatím zastánci sportu Za Lužánkami vedení města nepředložili. „Doufáme, že podpisů bude ještě víc. Náš primární cíl byl stejný počet lidí, jaký přišel na rozlučku Petra Švancary s kariérou, tedy pětatřicet tisíc," sdělil jeden z iniciátorů petice Lukáš Winkler. „Nevadilo by nám, kdyby se starý stadion zboural, ale chceme, aby byl v místě zachovaný sport," dodal.

Petici podepsal i bývalý brněnský fotbalista Petr Švancara. Ten před třemi lety uspěl v participativním rozpočtu s projektem Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým. Jeho cílem bylo vybudování nového tréninkového centra mládeže v areálu bývalého stadionu. Kvůli jeho plánované demolici ale nakonec centrum nejspíš nevznikne. „Příští týden se setkám s vedením města včetně primátorky, kde se dozvím, jaká je situace a co s místem zamýšlejí," řekl Švancara.

Podle dřívějšího vyjádření vedení města přesun stavby tréninkového centra na jiné místo možný není, protože by nesouzněl s původním nápadem a názvem Dejme Lužánkám Švanci. Uvolněné peníze by namísto toho mohly jít na obnovu volejbalových kurtů v parku Lužánky. „Nás samozřejmě mrzí, že tréninkové centrum nevznikne, je to ale dáno statickými zjištěními a posudky. Kvůli tomu už projekt tři roky leží na odboru sportu,“ sdělil radní pro participaci Filip Chvátal.

Švancara nicméně věří, že se situace po schůzkách s vedením města vyjasní. „Doufám, že se dozvím alespoň trochu pozitivní zprávy, protože jsem samozřejmě zklamaný. Vymyslel jsem tréninkové centrum pro děti a nakonec se dozvím, že z toho možná nic nebude," sdělil.

Někteří z odpůrců demolice slavného stadionu plánují vystoupit na úterním jednání zastupitelstva. Na facebooku proto založili událost s názvem Všichni na zastupko! Lužánky nedáme. Touto cestou chtějí sdělit zastupitelům města svůj názor na údajnou změnu územního plánu a podpořit zachování sportu Za Lužánkami.