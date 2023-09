Dvoupatrovou halu se dvěma sály a bufetem využívají sportovci v Újezdě u Brna už asi měsíc. A to přesto, že stavba za sto dvacet milionů zatím není zkolaudovaná. „Požádali jsme o kolaudaci, ale vzhledem k tomu, že se nedávno přesouvala pobočka stavebního úřadu ze Sokolnic do Šlapanic, vyřízení administrativy se zdrželo. Sportovci halu ale mohou užívat ve zkušebním provozu," vysvětlila újezdská starostka Marie Kozáková.

Přímo v Brně zahájilo vedení města v polovině září stavbu mnohými očekávané a hojně diskutované multifunkční haly na Výstavišti. Ta by měla za necelé tři roky hostit známé kapely světového formátu i velké sportovní akce typu mistrovství světa. Jejím hokejovým nájemcem bude Kometa. Konat se zde budou i MMA turnaje. „Taková je představa, ostatně i pan Procházka (zápasník Jiří Procházka - pozn. red.) tady byl přítomný osobně," zmínila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Celkové náklady na výstavbu haly mají být necelých šest miliard korun. Postaví ji firma Hochtief CZ za bezmála čtyři a půl miliardy včetně venkovních parkovacích úprav. „Celou dobu s tím počítáme v rozpočtu, žádné jiné plánované investiční akce nebudou muset být pozastaveny," ujistila Vaňková i přes výtky opozičních zastupitelů.

Arena ale není jedinou halou, která se v Brně začala v září stavět. Práce se rozběhly také ve sportovním areálu Vodova, kde do roka a půl vyroste třetí hala pro míčové sporty. Brno totiž bude přespříští rok hostit dvojí mistrovství v basketbale. Aby splnilo podmínky, musí navýšit počet hracích ploch. „Pro město, kraj i stát mají oba šampionáty velký propagační a potažmo i ekonomický přínos. Proto o jejich uspořádání velmi stojíme," uvedla Vaňková.

Třetí hala pro míčové sporty bude kromě pořádání vrcholových soutěží sloužit především k tréninkům dětí a mládeže. „Dá se rozdělit na tři tréninkové plochy, tím pádem se klubům sníží hodinový pronájem, který je u těchto velkých hal drahý," popsal generální ředitel Starez-sportu Martin Mikš. Navíc podpoří v současné době nedostačující kapacity stávajících brněnských hal.

O nedostatečném prostoru k tréninku ví své i jihomoravští atleti. „Dvacet let se v Brně mluví o atletické hale a pořád jsme tam, kde jsme. Navíc i normální tělocvičnu někdy hledáme pracně. Obyčejnou tělocvičnu, abychom mohli být v teple, ale obsazenost je velká," povzdechl si šéf jihomoravských atletů Petr Kotyza. Podle jeho slov tak často sportovci trénují venku, například v lese či na stadionu, pokud není sníh.

Vnitřní provizorium mají brněnští atleti v podzemní chodbě pod kolejemi Vinařská. „Trénujeme tam už asi třicet let. Je to chodba, kde je možné přečkat zimu. Lepší, než drátem do oka, protože jinak bychom tu neměli nic," vylíčil Kotyza. Jde o 220 metrů dlouhou údržbovou chodbu, ve které podle Kotyzy trénuje mimo jiné například pět republikových medailistů. Město atletům poskytlo na úpravu povrchu v koridoru dotaci tři miliony korun.

Zástupci Brna v roce 2018 podepsali smlouvu na stavbu velké atletické haly u kampusu za osm set milionů korun. Projekt ale několikrát přerušili a neúspěšně se snažili získat dotaci od Národní sportovní agentury. Nakonec se rozhodli smlouvu ukončit. Masarykova univerzita už má s místem jiné plány.

Atletům navíc v příští sezóně bude chybět i stadion, který kvůli starému povrchu nezískal potřebnou certifikaci. „Loni se na něm konalo mistrovství republiky do dvaadvaceti let, hrála se tady extraliga. Příští sezonu už to nebude, protože stadion nesplňuje certifikaci," uvedl Kotyza. Výměna povrchu na atletickém stadionu, který vlastní Vysoké učení technické, by podle Kotyzy vyšla na desítky milionů korun.

Na začátek letošního října je v plánu debata mezi atlety a vedením Brna. Diskutovat se bude například možná výstavba atletické haly u bazénu za Lužánkami.