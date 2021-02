Poté následovala pitva a přesun mrtvého těla do dílny preparátora. Vycpaného dravce si v budoucnu prohlédnou návštěvníci Domu přírody Moravského krasu na Blanensku. „Samozřejmě nás smrt vzácného zvířete mrzí. Když už k tomu ale došlo, rádi bychom tělo využili k výukovým účelům. Bude vystavené v expozici Domu přírody Moravského krasu, protože v této lokalitě se rys před časem objevil a lovil. Nyní je u preparátora. Kdy bude preparát hotový a připravený k vystavení, zatím nevím. Je to hodně čerstvé,“ informoval zoolog Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Krása.

Vzácné zvíře má nyní ve své dílně preparátor Jiří Pacek z Kuřimi na Brněnsku. Práci na výrobě modelu odhaduje zhruba na dva měsíce. „Zvíře bylo poškozené, ale není problém kůži zpracovat, opravit, udělat model a podstavec. Není to nějaký netradiční nebo složitý preparát. Zatím ale nemám konkrétní požadavek, jak by měl vypadat. Takže nedokážu říct, kdy se do něj pustím,“ řekl Deníku zkušený preparátor.

Pitva potvrdila verzi o sražení rysa autem. Vyloučila, že by ho někdo upytlačil například střelnou zbraní a na dálnici jen pohodil. Podnětem na případné pytláctví se zabývala i policie. „Jednalo se mladého samce, kterého jsme naposledy monitorovali na moravsko-slovenském pomezí na Vsetínsku v oblasti Beskyd. Poznali jsme ho na několika snímcích díky unikátní skvrnitosti srsti. Vzdušnou čarou musel urazit vzdálenost minimálně 130 kilometrů. Mladý samec musel v takovém případě překonat mnoho silnic, železnic a hustě obydlená území. Bohužel do nového loviště nedošel,“ uvedl zoolog Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně Martin Duľa.

Kde je rys Kryštof?

Takový rozptyl není podle něj ojedinělý. Mladí rysové, kteří se osamostatní, jsou schopni urazit při hledání nového teritoria velké vzdálenosti. „Ukázkou úspěšného přesunu přes Moravskou bránu byl rys Kryštof, který dva roky pobýval na území Moravského Krasu. Vzdušnou čarou činila vzdálenost mezi místem narození rysa Kryštofa a jeho novým teritoriem přibližně 122 km,“ dodal Duľa s tím, že o zmíněném samci Kryštofovi nemají odborníci už zhruba tři roky žádnou zprávu. Není tak jisté, že žije.

Populace vzácných rysů na moravsko-slovenském pomezí přišla v závěru loňského roku o třetího samce. Loni se v této lokalitě mělo pohybovat kolem dvanácti těchto kočkovitých šelem. Jednoho z rysů srazilo loni auto u obce Chvalčov v Hostýnských vrších. Druhého, pak zabil pytlák. „Dlouhodobá existence rysa ve střední Evropě je podle vědců závislá na schopnosti přesunu mladých jedinců mezi izolovanými populacemi, které jsou například na Šumavě. Mladí rysové ovšem však často umírají pod koly aut nebo beze stopy zmizí. Určitě v tom hraje roli i pytláctví,“ uzavřel Duľa.