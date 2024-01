/FOTO/ Devět lidí se zranilo při srážce dvou tramvají v Brně. Nehoda se stala minulý týden ve středu v Jihlavské ulici přibližně o půl páté odpoledne v zastávce Krematorium. Řidič tramvaje ve směru z města nedobrzdil za jinou tramvají, která právě stála v zastávce. „Případ vyšetřujeme pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti," řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Ve středu v pozdním odpoledni vyjely tři jednotky profesionálních hasičů k nehodě tramvají do brněnských Bohunic. | Foto: HZS JMK

Čtyři lidé se zranili středně těžce, ostatní vyvázli s lehčím poraněním. „Před výjezdem jsme nevěděli, kolik je na místě zraněných. Vyslali jsme tam tedy celkem deset prostředků, včetně velkokapacitní sanitky,“ sdělil po nehodě Deníku mluvčí záchranné služby Lukáš Dvořáček.

Nehoda dvou tramvají jedoucích za sebou na čas zastavila provoz v úseku od Dlouhé po Vídeňskou ulici.

Škoda na obou tramvajích je podle mluvčí dopravního podniku Hany Tomaštíkové minimálně tři sta tisíc korun. „Tramvaj Porsche, která stála v zastávce, se do provozu vrátí nejdříve za tři až čtyři měsíce. Drak by snad mohl začít vozit cestující do konce měsíce. Vše ale ukáží až další podrobné technické prohlídky vozů," přiblížila Deníku Tomaštíková.

V případě, že se prokáže zavinění řidiče, bude z toho pro něj podle Tomaštíkové vyplývat adekvátní postih. „Příčina nehody je stále předmětem vyšetřování," doplnila mluvčí.

Brno zamořené prachem. Podívejte se na zhoršené novoroční ovzduší nad městem

Vážnější nehoda se stala v roce 2019 v brněnské Křenové ulici. Při kolizi tramvaje a trolejbusu se zranilo třináct lidí těžce a sedmadvacet lehce. Po více než dvouletém vyšetřování policisté případ odložili.

Podle nich se v této věci nejednalo o podezření z trestného činu. „Příčinou bylo ulomení závrtných šroubů silentbloku, které řidič nemohl předpokládat a jejich případné narušení kontrolou před jízdou ani odhalit," sdělil tehdy Šváb.

Trolejbus narazil do protijedoucí tramvaje

Šrouby podle něj brněnský dopravní podnik při generální opravě vyměnil. „Na základě znaleckých zkoumání byl odhalen rozdíl v technologii výroby těchto šroubů. Kolegové prověřovali, zda v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů některý ze subjektů v tomto směru nepochybil," pokračoval Šváb.

Po vyhodnocení všech opatřených důkazů policisté zjistili dílčí pochybení více zapojených lidí, nedosahovala však podle Švába takové intenzity, aby mohla být postižena normami trestního práva.

Minuta po minutě: Jak postupovala policie při střelbě na fakultě. Ukázala video

Při jízdě po Křenové ulici trolejbus linky 33 tehdy náhle vybočil a narazil do protijedoucí tramvaje. V ní kromě řidiče nikdo necestoval. Z trolejbusu museli hasiči některé cestující vyprostit. Škoda se vyšplhala na dva a půl milionu korun.