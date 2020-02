Střety tramvají nejsou v Brně novou záležitostí, za posledních dvanáct let došlo v brněnských ulicích k nejméně osmi srážkám drážních vozů. Brněnský deník Rovnost přináší jejich podrobnosti.

květen 2019, Husova ulice

Tramvaje linky 1 a 2 se v květnu loňského roku srazily v brněnské Husově ulici. Dva lidé vyvázli ze střetu se zraněním, které jim lékaři ošetřili v nemocnici. Před srážkou jela tramvaj linky 1 směrem do zastávky hlavní nádraží, tramvaj linky 2 směřovala do Modřic. „S největší pravděpodobností došlo k pochybení na straně řidiče dvojky, který přehlédl polohu návěstidla," uvedla tehdy mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Tramvaje linek 1, 2 a 12 jezdily po nehodě skoro tři čtvrtě hodiny objízdnou trasou. „Vozy místo objely přes Šilingrovo náměstí, Českou, náměstí Svobody a hlavní nádraží," přiblížila Tomaštíková. Linky číslo 8 se nehoda nijak nedotkla.

listopad 2017, Nové sady

V kabině uvízlou řidičku jedné z tramvají museli po nehodě dvou souprav vysvobodit v listopadu 2017 hasiči. Kolize se odehrála v ulici Nové sady a vyžádala si podle informací od záchranářů osm zraněných. „K nehodě vyjížděly dvě posádky. Ošetřili jsme osm zraněných. Měli lehké poranění hlavy, krku nebo dolních končetin," uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.

Sanitky podle ní zraněné rozvezly do Úrazové nemocnice, fakultní nemocnice v Bohunicích, Vojenské nemocnice a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Zranění si z nehody odnesl také řidič druhé tramvaje. K tramvajovému střetu došlo krátce po deváté hodině večer, dopravu v okolí tak kvůli slabému provozu nezkomplikovala.

červenec 2017, ulice Cejl

Na první pohled lehká srážka souprav linek 2 a 4 na zastávce Tkalcovská v ulici Cejl skončila v červenci 2017 tragicky. Při nehodě se zranila dvaasedmdesátiletá žena, kterou se středně těžkým poraněním hlavy záchranáři převezli na urgentní příjem do svatoanenské nemocnice v Brně. Tam ale následkům zranění podlehla.

Řidič druhého vozu se podle zjištění policie dostatečně nevěnoval řízení. „Nestihl zabrzdit a narazil do tramvaje stojící před ním,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Podle tehdejší mluvčí brněnského dopravního podniku Barbory Lukšové se jednalo o nešťastnou událost. „Velmi nás to zaskočilo hlavně proto, že nehoda na první pohled nevypadala tak vážně. Škoda na vozech po srážce nebyla velká, pomačkaly se jen plechy a ani se neroztříštilo sklo vozů. Mrzí nás, co se stalo,“ sdělila Lukšová.

říjen 2015, Moravské náměstí

Mimo koleje skončila po srážce s tramvají linky číslo 1 na Moravském náměstí v říjnu 2015 souprava linky 6. Obě linky po kolizi nejezdily přibližně půl hodiny, cestující svážela náhradní autobusová doprava. Škodu na místě vyčíslili pracovníci dopravního podniku na 450 tisíc korun.

S řeznými ranami v obličeji vyvázla v květnu 2012 ze střetu dvou souprav dvaadvacetiletá řidička jedné z nich. Před smyčkou v Ečerově ulici narazila s vozem do před ní stojící tramvaje, kromě ní utrpěli zranění tři cestující ve věku od třiceti do čtyřiceti let.

Asi hodinu před střetem vypadl na trati elektrický proud a tramvaje tak ucpaly smyčku. „Několik z nich se zařadilo i na kolejích před ní. Řidičku zřejmě stojící tramvaj v těchto místech překvapila a nestihla už zabrzdit. Roli mohlo sehrát i slunce, které jí v tu chvíli svítilo do očí," domníval se tehdejší provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jiří Valníček. Řidička podle něho mohla polevit v ostražitosti. Náraz byl tak silný, že zadní část prvního vozu vykolejila. Inspektoři škodu vyčíslili na sedm set tisíc korun.

listopad 2009, Vídeňská ulice

Cestování tramvajemi se v listopadu 2009 nevyplatilo některým cestujícím. V zastávce Nemocnice Milosrdných bratří ve Vídeňské ulici se totiž srazily soupravy linek 2 a 6. Kolize vozidel si vyžádala pět zraněných cestujících a řidiče jedné tramvaje. „Ošetřovali jsme čtyři zraněné. Tři ženy byly lehce zraněné. Dvě z nich jsme převezli do Úrazové nemocnice, třetí putovala do Fakultní nemocnice Brno. Tam jsme odvezli i třiatřicetiletého řidiče tramvaje,“ řekl mluvčí jihomoravských záchranářů Radek Turin. Ve fakultní nemocnici zůstal nakonec jen poraněný řidič.

Pracovníci Drážní inspekce škodu odhadli na čtyři sta tisíc korun. Inspektoři pracovali se dvěma verzemi, za nehodu mohla chyba řidiče nebo závada na tramvaji. K první možnosti se přikláněli někteří lidé, kteří nehodu viděli. „Vůbec nezvonil. Ani jednou, prostě jenom vrazil do šaliny před ním,“ řekla na fóru Brněnského deníku Rovnost čtenářka, která se podepsala jako Bára.

květen 2009, Cejl x Vranovská ulice

Vykolejená tramvaj, která narazila do v protisměru jedoucí soupravy, přidělala starosti cestujícím i pracovníkům dopravního podniku v květnu 2009. Nehoda se stala v křižovatce ulic Vranovská a Cejl. Nikdo se při ní nezranil. Tramvajové linky musely kvůli odstraňování následků kolize jezdit přibližně dvě hodiny po objízdných trasách.

červen 2008, konečná Starý Lískovec

Bez zranění i omezení provozu se obešla srážka dvou tramvají na konečné ve Starém Lískovci. Řidič tramvaje linky číslo osm tam v červnu 2008 nedobrzdil soupravu a narazil do stojící tramvaje. „Pochybení bylo v tomto případě na straně řidiče, který narazil do stojící tramvaje. Nedobrzdil totiž soupravu,“ řekl mluvčí Drážní inspekce Zdeněk Neusar.

Na obou soupravách vznikla škoda za jeden a čtvrt milionu korun. „Tramvaj má totiž v předních částech všechnu elektroniku,“ uvedla tehdejší mluvčí dopravního podniku Hana Pohanová.