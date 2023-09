Nový trávník, vyhřívání i nové branky. Městský fotbalový stadion v Srbské ulici čeká modernizace. Brněnští radní ve středu schválili firmu, která práce provede. Náklady na úpravy dosavadního domoviště fotbalové Zbrojovky vyjdou na více než dvaatřicet milionů korun.

Rada města Brna dnes rozhodla o modernizaci stadionu v Srbské ulici. Úpravy začnou příští rok na jaře. | Foto: Deník/Robin Fajmon

Hřiště má po úpravách splňovat požadavky pro nejvyšší fotbalové soutěže a mezinárodní zápasy. „Než vyroste nový stadion na výstavišti a pokud chceme, aby se v Brně mohla nadále hrát nejvyšší fotbalová liga, musíme investovat do stadionu v Srbské, aby splňoval veškeré požadavky,“ uvedl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Lužánkám odzvonilo. Legendy Zbrojovky Kroupa, Hron či Jarůšek výstaviště berou

Na Srbské se počítá s novým povrchem z přírodní trávy. Umělý travní koberec pak bude využitelný pro výběhové zóny i tréninkové plochy, jež nahradí současné prostory tvořené kamenivem a zeminou. Hřiště zároveň dostane nové systémy pro závlahu a vyhřívání, pracovníci vymění odvodňovací žlaby a osadí nové fotbalové branky i betonové obrubníky.

Při rekonstrukci dále přibudou akumulační nádrže, které zpracují veškerou dešťovou vodu a využijí ji k závlaze přírodního trávníku. Cena zakázky zahrnuje také údržbu hrací plochy na dva roky od konce úprav.

Možný odsud kvůli baráži

S úpravami stadionu radní Aberl počítá příští rok od 1. dubna do 31. srpna. Termín by se však mohl posunout na stejné období roku 2025, jestliže by fotbalisté Zbrojovky v aktuální sezoně hráli baráž o postup do první ligy. Ta se koná až na přelomu května a června. „Kdyby Zbrojovka v této sezóně postoupila do baráže o první ligu, museli bychom vzhledem k časové náročnosti soutěže modernizaci Srbské přesunout na další rok," poznamenal radní.

Hřiště má po rekonstrukci splňovat nové požadavky určené Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací. Pokud by areál nesplňoval požadavky, nemohl by hostit utkání nejvyšší fotbalové soutěže ani mezinárodní zápasy. O úpravách zázemí stadionu budou radní teprve jednat.

V minulém týdnu představitelé města oznámili nové místo pro nový fotbalový stadion. Za nejvhodnější místo pro výstavbu označili současný velodrom u výstaviště. Cyklistický klub, který v místě aktuálně trénuje, čeká v budoucnu stěhování. Obnova legendárního stadionu za Lužánkami se ukázala podle vedení města jako nereálná.