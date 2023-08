Někteří návštěvníci se obávají, že s divadlem bude prostory muset opustit také jejich oblíbený bar. Podle Dana Michálka by totiž podnik na jiném místě nemusel přežít. „Vadilo by mi nejen to, kdyby Poslední leč zanikla, ale i její případný přesun. Zatímco na svém původním místě by podnik i přes ztrátu zákazníků z řad návštěvníků divadla, kteří si během přestávky nebo po představení zašli na skleničku, mohl fungovat dál, stěhování spolu s divadlem by pro něj mohla být smrtelná rána. Lidé by jej totiž nenašli na místě, kde jsou zvyklí,“ nechal se slyšet muž.

Stejného pochybnosti sdílí také Jana Drahošová nebo Hana Kahovcová. Podnik navštěvují rády. Důvodem je nejen příjemná obsluha, ale právě i jeho poloha v centru města a genius loci, který je pro podnik typický. „Nikdy nevím jestli si večer v Leči popovídám s básníkem, hercem, sportovcem, studentem, hudebníkem, režisérem, zedníkem nebo soudcem. Je to místo, kde se mísí lidi, kteří by si spolu ke stolu normálně nikdy nesedli. To je největší kouzlo Leče. Je to místo, kam můžu vždycky zajít a potkat někoho známého nebo úplně nového. Personál je tam léta stejný, takže člověk má jistotu, že na baru najde své místo i vlídné slovo. To místo má zkrátka svého ducha,“ podělila se o svoje pocity Kahovcová.

Brněnský deník Rovnost proto zjišťoval, jaký bude osud baru, který sídlí ve staticky nestabilní budově. A známe výsledek.