Někteří návštěvníci se přitom obávali, že s divadlem bude prostory muset opustit také jejich oblíbený bar. Podle Dana Michálka by totiž podnik na jiném místě nemusel přežít. „Vadilo by mi nejen to, kdyby Poslední leč zanikla, ale i její případný přesun. Zatímco na svém původním místě by podnik i přes ztrátu zákazníků z řad návštěvníků divadla, kteří si během přestávky nebo po představení zašli na skleničku, mohl fungovat dál, stěhování spolu s divadlem by pro něj mohla být smrtelná rána. Lidé by jej totiž nenašli na místě, kde jsou zvyklí,“ nechal se slyšet muž.

Stejného pochybnosti sdílí také Jana Drahošová nebo Hana Kahovcová. Podnik navštěvují rády. Důvodem je nejen příjemná obsluha, ale právě i jeho poloha v centru města a genius loci, který je pro podnik typický. „Nikdy nevím jestli si večer v Leči popovídám s básníkem, hercem, sportovcem, studentem, hudebníkem, režisérem, zedníkem nebo soudcem. Je to místo, kde se mísí lidi, kteří by si spolu ke stolu normálně nikdy nesedli. To je největší kouzlo Leče. Je to místo, kam můžu vždycky zajít a potkat někoho známého nebo úplně nového. Personál je tam léta stejný, takže člověk má jistotu, že na baru najde své místo i vlídné slovo. To místo má zkrátka svého ducha,“ podělila se o svoje pocity Kahovcová.

Podle mluvčího Divadla Bolka Polívky Michala Adamíka však zjištěné vady ve střešní konstrukci znepřístupňují pouze samotný sál a foyer divadla, zbylé prostory včetně prostoru baru, který má divadlo v pronájmu, bude moci divadlo i nadále využívat. „V budově zčásti zůstaneme. Ve stejném režimu jako doposud tam bude fungovat kancelář divadla, pokladna, kulisárna a divadelní bar. Žádné zřícení v daném místě nehrozí,“ ujistil Adamík.

Přestože tak na divadelní představení návštěvníci vyrazí do Židenic, lístky si budou i nadále kupovat na Jakubském náměstí, a to ve všední dny od desíti do čtyř hodin. V Dělnickém domě pak bude pokladna otevřená pouze v hrací dny, a to vždy dvě hodiny před představením.

V původních prostorách však Divadlo Bolka Polívky neúčinkuje prakticky od června, kdy odstartovala letní scéna v amfiteátru na Kraví Hoře. Začátkem prázdnin pak město zahájilo komplexní stavebně-technický průzkum, jehož cílem bylo zjistit skutečný stav budovy. První etapa prací měla být původně hotová do konce srpna. Koncem července však bylo nutné zajistit nosné konstrukce budovy kovovými výztuhami, což prodloužilo termín dokončení první etapy do konce září. Kromě už dříve zjištěných závad na konstrukci zastřešení se při průzkumu objevily další závažné poruchy, a to na nosných sloupech v úrovni stropu nad Univerzitním kinem Scala, které sídlí z druhé strany budova. Už teď je proto jasné, že ani jeden sál nebude možné nadále využívat.

Se zjištěním havarijního stavu vyvstala vlna pochybností, co s budovou bude dál. Primátorka Markéta Vaňková však popřela, že by město uvažovalo o jejím prodeji developerům. Město má podle ní zájem, aby v centru Brna i nadále působila silná kulturní a akademická komunita. Vaňková se tak v tomto týdnu sešla s rektorem Masarykovy univerzity Martinem Barešem, kterému učinila návrh na odkup budovy za jednu korunu. Veškeré náklady na opravu by však ze svého rozpočtu hradila univerzita.

„Masarykova univerzita spolu se svými partnery budovu, v níž sídlí kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, kvalitně a smysluplně celoročně využívá a chce v tom v budoucnu pokračovat. Logicky tak navrhujeme přeformátování spolupráce, jejíž počátky sahají do konce roku 2011 a která o dva roky později vedla k první projekci v univerzitním kině. Ze strany města jde zároveň o jasnou deklaraci, že neuvažuje o prodeji nemovitého majetku na Jakubském a Moravském náměstí developerům a že má zájem na tom, aby v centru Brna i nadále působila silná kulturní a akademická komunita,“ uvedla Vaňková.

Město také pokračuje v úpravách sálu Břetislava Bakaly v Bílém domě, kam by se divadlo mělo v budoucno přesunout. Vypsání veřejné zakázky na stavební práce a na dodávku divadelních technologií předpokládá v září, kompletně hotovo by mohlo být na jaře příštího roku. Souběžně s tím se hledají náhradní prostory také pro Scalu.