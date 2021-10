Projektovou dokumentaci zpracovali architekti společnosti schwerpunkt architekti, kteří zvítězili v soutěži. „Cílem bylo zanechat Starou hasičku, ale zvětšit její kapacitu. V místě původních garáží vznikne nová třípodlažní přístavba se zelenou střechou, kde budou klubovny, kuchyň a technická místnost. Celé přízemí se dvěma sály s velkými okny a barem se srovná do jedné výškové hladiny a přibude tam bezbariérový vchod pro lidi na vozíku,“ informoval architekt Filip Hermann. Podle jeho slov bude dům v případě konání velkých akcí fungovat jako celek.

/VIZUALIZACE/ Nové sály, velká okna, několik kluboven, bar či nová kuchyň má vzniknout v budově Staré hasičky v brněnském Komíně, kterou čeká rekonstrukce. Několik let slouží jako komunitní a společenské centrum pro místní obyvatele. Tamní dominanta je ale ve špatném technickém stavu. Aktuálně na její opravy chybí peníze.

