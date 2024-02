/VIDEO/ Dříve opuštěné nároží Staňkovy a Dělostřelecké ulice v Brně zaplnili v posledních dnech dělníci a auta odvážející ze dvora bývalé tovární haly sutiny, které z ní zbyly. Do dvou měsíců bude v místě už jen prázdná plocha, připravená pro výstavbu nových bytů.

Práce postupovaly rychle, v úterý již byla velká část budovy zbouraná. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

O plánované proměně nároží brněnského Králova Pole již Deník dříve informoval. Přesný termín demolice staré továrny se podle výkonného ředitele developerské firmy Impera styl Františka Šudřicha určil na poslední chvíli.

„V závěru loňského roku jsme vybírali zhotovitele stavby a termín zahájení demolice byl proto závislý na kapacitách jednotlivých stavebních firem. Výběrové řízení vyhrála společnost, která demolici naplánovala již na leden. Areál byl prázdný a nepoužívaný, takže s termínem nebyl problém," vysvětlil Šudřich.

Podoba budoucího bytového domu na nároží ulic Staňkova a Dělostřelecká: Zdroj: se souhlasem IMPERA styl

Vzhledem k rychle postupující demolici očekává Šudřich její dokončení během března. Poté se na již vyklizené ploše začne stavět bytový dům d`Elvert se sto padesáti jednotkami.

„Momentálně vybíráme generálního zhotovitele stavby. Samotné zahájení stavby plánujeme na jarní měsíce letošního roku. Přesný termín bude opět záviset na konkrétních kapacitách a možnostech vybrané stavební firmy," dodal Šudřich. Hotová by podle něj stavba měla být na podzim přespříštího roku.

Nároží ulic bylo dlouho zanedbané

Nároží Staňkovy a Dělostřelecké bylo dlouhé měsíce zanedbané a bývalé tovární prostory opuštěné. „Potulují se zde opilci. Jestli to bude vypadat hezky a bude to sloužit lidem, aby měli kde bydlet, proč ne. Ale bude to tady samý panelák," řekla před časem redaktorce Deníku na místě žena, která bydlí nedaleko plánované výstavby.

Developer chce nabídnout kromě přímého prodeje i družstevní byty. „Připravujeme samostatné družstvo. Zájemci tak budou moci využít družstevní úvěr namísto hypotečního. To umožní koupi bytu i lidem, kteří na standardní úvěr v současné situaci nedosáhnou," vysvětlil Šudřich. Oproti standardní hypotéce si úvěr od banky zřizuje družstvo a jeho členové splácí byt formou nájmu. Nemovitost si ale po čase mohou převést do osobního vlastnictví.

Zájem o byty v této lokalitě je podle Šudřicha vysoký. „V současné době byty nabízíme v předprodeji a již nyní máme předběžné zájemce zhruba na dvacet procent jednotek. Budoucí kupní smlouvy ale budeme teprve uzavírat, jakmile budeme znát termíny dokončení stavby," podotknul.

Součástí domu budou podzemní garáže, společné prostory sloužící obyvatelům bytů a vnitroblok se stromy a zelení. Vzrostlé stromy v okolí stavby chce developer zachovat. V novém bytovém domě bude také jeden komerční prostor.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Naproti projektu d`Elvert ve Staňkově ulici je v plánu další developerská výstavba. Firma Kliminvest chce v areálu bývalých Jaselských kasáren, kde se dříve natáčely Četnické humoresky, postavit několik bytových domů, obchody i mateřskou školku. Stavbu zdržel několikaletý spor investora s městem. Pozemky již patří Kliminvestu, na zahájení prací ale stále nemá potřebná povolení.