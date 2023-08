Klára Konupčíková je novou ředitelkou pivovaru Starobrno na dobu neurčitou. U brněnského pivovaru to je historicky první žena na této pozici. Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze se zaměřením na pivovarství a sladařství.

Klára Konupčíková je novou ředitelkou pivovaru Starobrno na dobu neurčitou. | Foto: se souhlasem pivovaru

Ve Starobrnu působí déle jak šestnáct let. V roce 2007 nastoupila jako dělník ve výrobě, kde začínala jako pomocník na varně, vypracovala se na vařiče a dále pokračovala jako technolog na stáčírnách a ve výrobě. Po mateřské dovolené si vyzkoušela pozici bezpečnostního technika a koordinátora. Po třech letech byla vedoucí výroby a nakonec působila jako sládková.

Nová ředitelka se ohlédla za svým dosavadním působením v pivovaru. „Bylo toho za ta léta samozřejmě hodně. Vzpomínám například na to, že jsem si vyzkoušela vaření piva ještě v původní, staré varně, a na dobu, kdy se od roku 2008 budovala naše současná nová varna. Když jsem pracovala jako technolog stáčíren, zaváděli jsme nepasterizované pivo. Byla jsem od počátku při budování první PET linky v celé České republice,“ sdělila Konupčíková.

Zavzpomínala také na prosinec 2016. „Tehdy se poprvé podařilo dosáhnout hranice jednoho milionu uvařeného piva za uplynulý rok,“ doplnila ředitelka.

Slibuje jasnou vizi. „Starobrno leží v srdci města, byla bych moc ráda, kdyby se pivovar víc otevřel veřejnosti, abychom umožnili lidem nahlédnout do zákulisí výroby piva, a aby se k nám rádi vraceli. Co se týká kvality, ta je u nás na prvním místě a věnujeme ji mimořádnou pozornost. V neposlední řadě je pro nás zásadní i odpovědnost vůči okolí. Postupně přecházíme na obnovitelné zdroje s ambicí snížit CO2 do dvou let až o padesát procent vůči roku 2018,“ dodala Konupčíková.

Ve svém volném čase se nejvíce věnuje své rodině. Společně rádi cestují, věnují se geocachingu, poznávají nová místa. Léto spolu tráví na moři a v zimě bývají na horách. Když má čas jen pro sebe, ráda čte detektivní příběhy nebo si zajde na pivo s přáteli.