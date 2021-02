Co plánujete v následujících letech za projekty a investice?

Bohužel, ze strany městské části můžeme investice dopředu plánovat jen těžko. Vždy záleží jestli nám město Brno na připravené projekty zafinancuje. Je ale hodně míst, o kterých víme, že nějaké opravy či úpravy potřebují. Chtěli bychom například dokončit rekonstrukci kulturního domu v Soběšicích, na kterou máme už připravený projekt. Ve špatném stavu je i řada budov mateřských a základních škol. Snažíme se je opravovat průběžně, nenadálá havárie nebo poškození ale může s naplánovanými rekonstrukcemi vždy zamíchat.

Jak pokračují práce v Čertově rokli na Lesné?

Letos se uskuteční druhá etapa obnovy zeleně v lesoparku v Čertově rokli. Museli jsme odstranit řadu poškozených stromů, už loni jsme je nahradili necelými dvěma sty novými. V plánu jsou ještě další dvě etapy prací. Nové stromy vysazují pracovníci Veřejné zeleně města Brna i na dalších místech na Lesné. Z úrovně městské části plánujeme dosazovat stromy i v blízkosti Halasova náměstí.

Co místní označují za největší problém městské části?

Rozhodně parkování. Věřím ale, že stejné obtíže mají i další městské části. Změnou vodorovného dopravního značení jsme vytvořili asi dvě stě nových parkovacích míst v Seifertově ulici, dalších sto by mohlo vzniknout i v Okružní. Magistrát města Brna také plánuje stavbu garážového domu na Halasově náměstí.

Jaký mají lidé názor na modré zóny a rezidentní parkování?

Dříve se rozšíření modrých zón na území městské části místní bránili. Později se to otočilo a nyní o zavedení rezidentního parkování sami žádají. Důvodem je nárůst počtu odstavených aut, které rezidentní parkování vytlačilo z centra města. Podle harmonogramu navrženého magistrátem by do poloviny příštího roku mělo v městské části vzniknout pět zón rezidentního parkování, tři v Černých Polích a dvě v Husovicích.

Městská část Brno-sever je specifická tím, že ji tvoří čtyři městské čtvrti. Jaký to má vliv na život v městské části a práci úřadu?

Historicky to jsou samostatná území, musíme na to tedy při rozhodování brát ohled. Například rozsvěcování vánočního stromku. Městské části běžně mívají jeden. My jich rozsvěcujeme celkem šest. Zvlášť jeden pro Zábrdovice, Husovice, Divišovu čtvrť, Lesnou, Černá Pole a Soběšice.

Je to pro nás takové adventní turné. Bohužel, letos jsme kvůli covidu rozsvěceli jen online.