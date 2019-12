Jižní Morava - Zatímco na přírodní sníh si musí Jihomoravané ještě počkat, provozovatelé některých skiareálů se rozhodli otevřít i bez něho. Zasněžovat budou uměle, a to už začátkem prosince. Přibyla sněžná děla nebo nové vleky. Na cenu skipasů to vliv nemělo.

Lyžování. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V lyžařském areálu v Němčičkách na Břeclavsku sezonu startují prvního prosince, kdy bude lyžování zdarma. „Mrazivé počasí letos nevypadá nadějně, ale my budeme lyžovat. Za třicet dva let jsme neporušili tradici, že by se od prosince do března nelyžovalo,“ řekl vedoucí areálu Jaroslav Stávek.