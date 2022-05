O byty se mohly ucházet páry do pětatřicet let věku. Další podmínkou bylo stanovené rozmezí příjmu obou, a to od zhruba osmadvaceti a půl tisíce do šedesáti a půl tisíce korun za měsíc. „Lidí, kteří by mohli splňovat stanovené podmínky, je jednoznačně dost. Jde o mírně podprůměrný plat, takže by mělo jít o páry, kteří už spadají do kategorie potřebných, ale zároveň pracují. Přesně na tuto skupinu by mělo startovací bydlení cílit,“ poznamenal ekonom Lukáš Kovanda.

O pronájem bytů v Brně je obecně velký zájem. Studentka Runa Koblihová hledala s přítelem pronájem několik měsíců. „Stalo se nám i to, že majitel u inzerátu náhle zvedl cenu, protože viděl, že má hodně zájemců,“ nastínila.

Mladá žena přiznala, že o městský byt by se přihlásila. O tom, že jej město nabízí však nevěděla.

Náměstek Oliva se přitom snaží propagovat nabídku bytů na internetu i na sociálních sítích. „Všechno je zveřejněné na webu bydleni.brno.cz. Vždy, když je losování uchazečů, tak ho vysílám živě a říkám, že jsou zveřejněné zase další byty. Navíc poslední týden sběru žádostí dávám na svůj facebook výzvu k tomu, aby si lidé ještě zažádali,“ oznámil Oliva.

Vedení města plánuje startovací bydlení pro mladé páry a rodiny rozšířit. Několik nových bytů vznikne za pár měsíců v Bratislavské ulici, stavbaři dokončí také rekonstrukci starých v Křenové. Aktuálně úředníci zveřejnili dalších pět bytů pro mladé páry, o které se mohou hlásit do 13. června. Nachází se ve Vojtově, v Dukelské a ve Stamicově, která je vyhledávanou lokalitou Kohoutovic.

