Členové komunity a nedávno vzniklé iniciativy za záchranu objektu plánují vzít si jeho chod pod sebe. „Zavázali jsme se vložit do nejnutnějších oprav sauny vlastní fyzické síly i peníze až do výše pěti set tisíc při jistotě zachování provozu minimálně na pět let a umoření námi vložených peněz v nájmu, tedy zhruba sto tisíc za rok,“ shrnula za iniciativu Šárka Svobodová.