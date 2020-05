Petici proti tomu, aby podporu pro osoby samostatně výdělečně činné z doby vládních omezení platily zčásti obce a kraje, podpořili ve středu radní Brna.

Petr Hladík, první náměstek primátorky města Brna. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

Podle iniciátorů to má být jen záležitost státu. „Pro Brno by to znamenalo, že by v rozpočtu chybělo víc než dvě stě milionů. Je to zhruba částka, kterou dáváme na investice do škol a školek každý rok,“ vyčíslil náměstek primátorky Petr Hladík.