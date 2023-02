Měřená data se online vysílají na speciální úložiště. Přístroje tedy nevyžadují, aby k nim někdo chodil. Nepřetržité měření podle Poňuchálka zajišťuje to, že jakýkoliv trend v posunech nosných konstrukcí bude známý s velkým předstihem, a to ještě před dosažením mezní odchylky a s ní spojené nutnosti ukončit akce. Toto řešení podle názoru odborníků umožňuje divadlo i kino dál využívat, a to až do června, kdy končí sezona.

Znovuotevření Divadla Bolka Polívky a kina Scala v Brně? Zatím nejasné

Divadlo Bolka Polívky vítá zprávu o možnosti otevření s úlevou. „Na základě ujištění odborníků a výsledků měření jsme se rozhodli přistoupit k přípravě na znovuotevření divadla. Diváky budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek. Pevně věříme, že sezonu dokončíme na Jakubském náměstí a podle plánovaného programu. K přerušení provozu jsme přistoupili s ohledem na bezpečnost diváků, kterou navzdory dopadům na ekonomiku divadla vnímáme jako prvořadou. Doufáme, že nám diváci zachovají přízeň a vrátí se v plné síle do hlediště,“ uvedla projektová ředitelka Divadla Bolka Polívky Simona Kostrhunová.

O provozu Univerzitního kina Scala bude diváky informovat Masarykova univerzita. Její zástupci oceňují rychlost vyřešení situace. „Oceňujeme, jak město, které je vlastníkem budovy, dokázalo situaci rychle vyřešit,“ dodal tiskový mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Univerzitní kino Scala i Divadlo Bolka Polívky byly uzavřeny ve čtvrtek 16. února poté, co při stavebně-technickém průzkumu statici objevili několik trhlin. K poruchám došlo kvůli vadám materiálu a konstrukce, které sice odpovídaly tehdejším postupům, ale dnes už jsou považovány za překonané. Budova je z druhé půlky dvacátých let minulého století a město připravovalo její rekonstrukci, která měla začít příští rok. S ohledem na tyto nové skutečnosti odborníci další postup v projektu řeší.