Není zřejmé, zda soud v úterý rozhodne, a pokud ano, zda bude rozhodnutí pravomocné. Pokud pravomocně rozhodne o podmíněném propuštění, Rath by se měl dostat z vězení do několika hodin. Někdejší středočeský hejtman dnes u soudu řekl, že se poučil a že 3,5 roku vězení byla dostačující zkušenost.

Podle státní zástupkyně u Ratha nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jakým způsobem to mělo vliv na nahlížení na politiky. Připomněla, že také nezaplatil peněžitý trest. Podle ní by také bylo podmíněné propuštění Ratha předčasné, protože mu byl trest v související kauze nepravomocně o rok zvýšen.

Rath ve svém závěrečném návrhu uvedl, že čím později se dostane ven, tím horší bude jeho pozice při splácení peněžitého trestu. Podle něj se mu státní zastupitelství tímto mstí. Uvedl, že splnil podmínky polepšení, které mu potvrdily dvě věznice.

"Mám za sebou polovinu trestu, 3,5 roku, subjektivně mám za to, že mi to dostačujícím způsobem stačilo, abych si uvědomil, že je třeba žít řádným způsobem. Byla to dostačující zkušenost, abych něco podobného v příštího letech a do konce života neudělal," uvedl Rath. Podle něj šlo v jeho případě o souběh mnoha okolností. "Lituji toho, chyb jsem si vědom, byl jich celý řetěz. Vyvodil jsem z toho poznatek pro možné příští, kdy nechci, aby možné příští v této oblasti vůbec nastalo," uvedl Rath.

Řekl, že ve vězení se snažil chovat co nejlépe, z věznice má pět pochval. V brněnské vazební věznici nyní pracuje jako lékař. V případě propuštění by pracoval jako lékař na poliklinice v Hostivici u Prahy, na dva dny v týdnu by ale dojížděl pracovat do brněnské vazební věznice, od které prý dostal takovou nabídku.

Návrh nepodal Rathův advokát, nýbrž organizace Svaz pacientů České republiky, jako svědek tak vystupuje prezident organizace Luboš Olejár. Organizace chce za Ratha poskytnout záruku. Olejár řekl, že organizace s Rathem spolupracovala od roku 2005, kdy s ním konzultovala zdravotnické věci. Dodal, že Rath dával konzultace bezplatně, ročně jich mohlo být 50 až 70. Podle Olejára byly dva důvody, proč návrh svaz podal. Chce znovu do sdružení experta a chce, aby Rathovy děti měly doma tátu.

Policie Ratha zadržela v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem, který si nesl v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případech ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici nedaleko Prahy. V této takzvané první větvi kauzy si Rath vyslechl sedmiletý trest vězení a dostal desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti, a to za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU. Z částky zatím zaplatil zhruba polovinu. Vzhledem k tomu by mu soud mohl uložit náhradní trest, který zněl na 2,5 roku, reálně by tak Rathovi za nezaplacení poloviny částky hrozil asi rok a čtvrt vězení. Rath uvedl, že v případě propuštění by peněžitý trest mohl lépe splácet, měsíčně až 60 tisíc korun.

V druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně trest ještě o rok. Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem, včetně stavební firmy Metrostav. Druhou větví se teprve bude zabývat odvolací vrchní soud.