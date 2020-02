„Chceme ostatním ukázat, že jsou mladí ještě pořád šikovní. Je jich málo, ale jsou,“ zhodnotil zástupce ředitele Střední školy stavebních řemesel Bosonohy Ivan Halavín.

Třináct hodin rozložených do dvou dnů měli učni čalounictví, aby rekonstruovali křeslo ze šedesátých let a vytvořili pružinový základ pro sedák křesla (foto). Krom toho strávili hodinu teoretickými testy. Podobné úkoly plnili i žáci ostatních oborů. Kominíci sestavovali model kamen, pokrývači pokládali taškami dvouapůlmetrovou konstrukci střechy a do ní zabudovali okno.

Soutěže byly součástí přehlídky České ručičky, která na slavnostním galavečeru oceňuje nejlepší mladé řemeslníky za uplynulý rok. Od jejího založení získali právě učni z Jihomoravského kraje nejvíce zlatých plaket, jak se tato ocenění nazývají, z republiky. Z 233 udělených jich vyhráli čtyřicet. Šest si jich odnesli pokrývači, tři instalatéři, dva tesaři a po jednom klempíř, truhlář a kominík.

České ručičky jsou přehlídka s cílem zpopularizovat řemeslo. I přes to, že jsou řemeslníci na trhu práce velmi žádaní a jejich služby dobře oceňované, není jich dostatek. „Kdysi nás bývalo ve třídě třicet,“ zavzpomínal klempíř Libor Urbánek.

V minulém roce se na klempířství na Střední škole stavebních řemesel Bosonohy přihlásili učni pouze tři. „Mladí jdou dnes na řemeslo jen když mají řemeslníka v rodině. I takových je ale málo,“ dodal Urbánek.

Jana Tomalová