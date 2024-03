Za první tři dny petice nasbírala sto šedesát pět podpisů. Jedním z podepsaných je i Marek Stejskal. „Infrastruktura v Bystrci je naprosto nedostačující, postavili nám tu dvě nová sídliště, obrovské Kamechy a menší Panoramu. Kapacita silnic a křižovatek je naprosto tristní. Do i z Bystrce je to totálně zacpané, výstavba takového kolosu by to ještě zhoršila,“ řekl Deníku.

Developer chce stavět u sídliště, mezi školkou a obchodním střediskem.Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Podle návrhu developera by měl dům zhruba deset pater. Bylo by v něm okolo sto padesáti bytů, kanceláře a obchody.

Představení na veřejné schůzce

Svůj plán na výstavbu představil investor obyvatelům Bystrce na veřejné schůzce 5. března. I tam se setkal s odporem některých lidí, i když přislíbil snížení plánovaného počtu pater a vytvoření parkovacích míst. „Na setkání bylo hodně podnětů od lidí, které se navíc shodovaly s našimi úvahami,“ osvětlil důvod sepsání petice Klein.

Ten naopak nechápe starosta Tomáš Kratochvíl. Není podle něj jasné, komu ji Klein směřuje. „Za mě by měla být petice někomu adresována. Takto nechápu, k čemu má vlastně sloužit,“ uvedl.

Nová pravidla pro nájem bystrckých bytů: zvýhodní pracující i studenty

Vedení radnice v čele s Kratochvílem se stavbou nesouhlasí. „Obávám se zhoršení dopravní situace, nedostatku parkovacích míst a zastínění vedlejší školky,“ sdělil.

Starosta nicméně upozornil, že městská část nemůže soukromému vlastníkovi přikazovat, co má se svým pozemkem dělat. „Teď čekáme na prezentaci územního plánu města Brna. Pokud se v něm bude se stavbou počítat, pak do toho nebudeme mít co mluvit,“ uvedl Kratochvíl.

VIDEO: Demolice mostu v brněnské Merhautově. Zůstalo po něm jen torzo, podívejte

O výstavbě na pozemku u Páteřní už se v minulosti mnohokrát jednalo. Dlouho měl na místě stát Kaufland, ke stavbě ale nedošlo, protože město vlastní deset procent z parcely. „Kaufland měl být roztaženější, museli by odkoupit zbývající podíl pozemku. Podle nového návrhu má být stavba vyšší a nezasahovat do vlastnictví města,“ doplnil Kratochvíl.