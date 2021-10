Objekt koupila společnost Stosta Brno a má záměr přebudovat jej na oční kliniku. Pro její vznik jsou důležité parkovací plochy, proto chce investor koupit pozemek v sousedství. Radní městské části ovšem doporučili pozemek neprodávat a jejich postoj potvrdili i zastupitelé. „Komise životního prostředí a majetková komise doporučily pozemek neprodávat, a proto jsme je podpořili. Parkoviště by zatížilo dopravu. I majetkové záležitosti jsou složitější. Chtěli jsme, aby byl kompenzovaný obecní byt v budově,“ uvedl místostarosta Jiří Hasoň.

Výsledek hlasování mrzí opozici. „Na zasedání jsme slyšeli jediný argument, a to že by městská část přišla o zeleň. Investor by ji ale vykompenzoval. Pozemek potřebuje, jelikož bez parkoviště záměr nemůže dokončit. I jiní zájemci, kteří měli o budovu zájem, by do toho ze stejného důvodu nešli,“ míní zastupitel Ladislav Kotík.

Za špatné považuje rozhodnutí zastupitelů také černovická obyvatelka Eva Fuksová. „Uvítala bych tady oční kliniku. Mnohem lepší než hospoda. Je špatné, že radnice nechce pomoci přestavbě,“ řekla.

Firma Stosta je dceřinou společností Gemini. V České republice má deset poboček očních klinik, jednu další ve Vídni. „Se starostkou ještě budu jednat,“ sdělil ředitel skupiny Gemini Martin Gazda.

LUKÁŠ SOLAŘ