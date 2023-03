Určit majitele autovraků však může být v mnoha případech poměrně obtížné. Posouzení, zda se skutečně jedná o vrak, tedy auto s propadlou technickou kontrolou, totiž může trvat až několik měsíců. „Jedno auto bez espézetky je francouzské, to druhé mělo ukrajinskou značku. Chodím na to místo venčit psa už sedm let, pracuju taky v kancelářské budově u Lidlu. K těm autům už se nikdo v žádném případě nepřihlásí,“ myslí si muž na ranní procházce s čtyřnohým mazlíčkem.