Stavba tramvajové trati do kampusu v brněnských Bohunicích pokračuje. První část tunelu u budoucí zastávky Nová Jihlavská je už zastropená.

Průběh stavby prodloužení tramvajové trati do kampusu v Brně-Bohunicích. | Video: DPmB

„V druhé polovině září dělníci mimo jiné betonovali strop tunelu nebo přidávali ocelové výztuže,“ informovala v pátek mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková. V říjnu dělníci vykopou prostor pod Jihlavskou ulicí. Podle plánu by se cestující mohli tramvají do Bohunic svézt do konce roku 2022.