Dřív než řidiči za volantem novinku využijí cestující. „Věříme, že tunelem už v lednu 2023 projedou první tramvaje,“ sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Nové kloubové trolejbusy pro Brno. Podívejte se na první jízdu

Stavbaře v Žabovřeské nezastaví ani zima. Podle smlouvy se zhotovitelem mají veškeré práce trvat 194 týdnů. Odstartovaly na začátku tohoto roku, kompletně skončit mají v roce 2024.

Za zhruba tři a půl měsíce letos dělníci vyrazili celý tramvajový tunel v délce 334 metrů. Po květnovém začátku měli hotovo ve druhé polovině srpna. Ze severu na raženou část navázali přesypanou dlouhou 164 metrů, z jihu třímetrovou.

Přesunutí tramvají, které dřív jezdily vedle silnice okolo skalního masivu, do tunelu umožní rozšířit silnici ze dvou pruhů do čtyř. Pro řidiče tím skončí každodenní kolony, které způsobují zúžení do jednoho pruhu. Navazující úseky velkého městského okruhu jsou totiž na obou stranách čtyřpruhové.

Ulici v Židenicích musí objet. Kvůli stavbě VMO Tomkovo náměstí a Rokytova

Náklady na stavbu překračují dohromady dvě miliardy korun. Naprostou většinu zaplatí státní silničáři, zlomek částky uhradí z městského rozpočtu představitelé Brna.