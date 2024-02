„Náklady na platy budou samozřejmě závislé na věkové struktuře nových zaměstnanců, tedy do jakých platových stupňů budou zařazeni. Od příštího roku předpokládáme provozní náklady ve výši zhruba sedmi a půl milionu korun,“ vyčíslila krajská mluvčí Alena Knotková.

„S ohledem na nový stavební zákon se rozšíří i činnost těchto pracovníků, což předpokládáme v rozsahu práce až pro šest dalších lidí,“ pokračovala mluvčí Jihomoravského kraje Knotková.

Na Žerotínově náměstí nestačí kapacita

Protože současná budova krajského úřadu na Žerotínově náměstí v centru města nenabízí dostatečnou kapacitu, muselo se vedení kraje porozhlédnout po vhodnější alternativě. Kromě nových pracovníků plánují do nových prostor přesunout rovněž stávající zaměstnance krajského stavebního odboru.

Jako nejpravděpodobnější varianta se aktuálně jeví širší centrum Brna. Jaké konkrétní lokality jsou ve hře, zástupci kraje ale neprozradili. „V současné době probíhá finální jednání k výběru vhodných prostor,“ dodala Knotková.

První výběrová řízení plánují zástupci kraje vypsat přibližně v polovině února. Již nyní ale mohou zájemci odpovídat na některý z inzerátů zveřejněný pracovníky brněnského magistrátu. Také tam budou v brzké době výběrová řízení na vybrané pozice centrálního stavebního úřadu probíhat.

„Očekáváme, že na nový centrální úřad přejdou stávající zaměstnanci stavebních úřadů městských částí. Zároveň se prostřednictvím vyhlášeného výběrového řízení mohou přihlásit i zájemci mimo úřad či absolventi vysokých škol. Vedoucí nového odboru a podřízených oddělení budou vybráni na základě výběrových řízení,“ upřesnil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Nabídne sto padesát míst

Stávající magistrátní pracovníky na referentských pozicích čeká automatické přeřazení. Celkem nabídne nový superúřad přibližně sto padesát míst, představitelé města si od něj slibují mimo jiné personální úsporu. Městské části přitom dosud zaměstnávaly zhruba sto šedesát pracovníků lokálních stavebních úřadů.

Ne všichni tak mohou od července počítat s místem v nové centrální instituci na brněnském Malinovského náměstí. „Pro současné úředníky je to nejistota. Některé pracovníky si určitě budeme chtít nechat, ale bohužel nejsme schopni udržet všechny,“ povzdechl si starosta brněnských Tuřan Radomír Vondra.

Kromě řady starostů vadí rozhodnutí zřídit od července centrální stavební úřad pro Brno rovněž některým krajským zástupcům. Ti svůj nesouhlas vyjádřili již na prosincovém zasedání krajského zastupitelstva.

„Centrální úřad začne fungovat v červenci. Nevěříme tomu s ohledem na fungování stavebního zákona. Do toho nám má být z městských částí odebrán stavební úřad, kraj se na to bude muset připravit také,“ podivoval se například židenický starosta Petr Kunc.

Kromě konkrétní lokality má nicméně brněnský stavební superúřad jasné také datum stěhování. Do současné budovy České pošty v Orlí ulici by se úředníci měli začít přesouvat od dubna. Pro první měsíce až rok počítají městští představitelé s tím, že v budově zůstanou v nájmu. Přibližně v půlce příštího roku by následně měla skončit jednání o odkupu nemovitosti od pošty městem.