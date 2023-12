Podle radního pro oblast majetku Jiřího Olivy je ideální lokalitou pro umístění nové instituce budova bývalé pošty v Orlí ulici, na místo se však od února přestěhuje také filiálka České pošty z obchodního centra Velký Špalíček . Vedení města proto počítá, že by obě služby fungovaly pod jednou střechou.

Mezi důvody zahrnul především jednotný výklad územního plánu, který nový stavební zákon od ledna výhradně přenáší na stavební úřady nebo větší profesionalizaci a úsporu funkčních míst.

„Stavební úřady v menších obcích se navíc obecně dlouhodobě nedaří personálně obsazovat. Preferovaná varianta je s umístěním v širším centru města, v prostorách vlastněných městem. Návrh změny statutu by měl být předložen na prosincovém zasedání zastupitelstva. Do této doby nebudeme nad případnou změnou spekulovat,“ pokračoval Poňuchálek.

Vytipovanou lokalitou pro umístění centrálního stavebního úřadu je někdejší filiálka pošty v Orlí ulici. Protože budovu vlastní Česká pošta, jednají aktuálně zástupci města o případném odkupu. Velkou instituci chce totiž umístit nejlépe v domě, který je městským majetkem.

Znovuotevření pobočky České pošty v Orlí ulici chystají její zástupci v příštím roce. Filiálka ve Velkém Špalíčku skončí.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

„Kancelářská budova je ve velmi dobrém stavu, blízko Malinovského náměstí a zastávek hromadné dopravy. Jednání zatím stále probíhají, takže ještě nic není jasné. Pošta si aktuálně dělá znalecké posudky. Jakmile je bude mít, nebudeme nic zdržovat a dovedeme si představit odkup v prvním čtvrtletí příštího roku,“ řekl Deníku městský radní pro oblast majetku Jiří Oliva.

Současně dodal, že by v místě zároveň fungoval jak centrální stavební úřad, tak pobočka České pošty, která se v únoru po půl roce vrátí na místo. Aktuální umístění v obchodním centru Velký Špalíček je nevyhovující zejména kvůli špatným možnostem ukládání zásilek, v budově na Orlí navíc přibude jedna přepážka.

Zřízení superinstituce projednají brněnští zastupitelé na svém úterním zasedání, vedení města se však se starosty městských částí setká ještě v pondělí odpoledne. Řada z nich si přitom přeje zachování stavebních úřadů na území městských částí.

„Státní správa má být lidem co nejblíže. Pro samosprávu Bohunic by se jednalo o velkou ztrátu operativnosti v okamžicích přípravy vlastních projektů. Nezanedbatelným faktorem je místní znalost, kdy naši zaměstnanci znají detailně každou stavbu a kout Bohunic. To vzdálený úředník někde na úřadu ve městě nedokáže,“ argumentoval například bohunický starosta Antonín Crha.

Podle materiálů, které k novému stavebnímu úřadu dostali starostové od vedení města, pracuje aktuálně na stavebních úřadech napříč městem sto sedmdesát zaměstnanců a sedmnáct pracovníků odvolacího orgánu. Centrální instituce by přitom v budoucnu měla pojmout zhruba stovku zaměstnanců, tedy takřka o polovinu méně.

„Za mě zmíněnému počtu osob nevěřím, tolik produktivitu práce nelze zvednout u pracovníků úřadu ani za použití elektronizace,“ zmínil chrlický starosta Lukáš Fila.

Naopak rozdílný pohled na věc mají ve srovnání s většinou starostů brněnských městských částí v Brně-severu. To má přibližně padesát tisíc obyvatel a v kontextu města obsahuje čtyři až pět průměrných městských částí.

„Náš stavební úřad má patnáct zaměstnanců, přičemž se nedaří dlouhodobě doplnit stav na minimálně potřebných sedmnáct. Tyto skutečnosti jsou zásadním důvodem, proč je pohled můj a samosprávy městské části poněkud odlišný od většiny jiných. My se zřízení centrálního stavebního úřadu nebráníme,“ vysvětlil tamní starosta Martin Maleček.