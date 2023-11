Podporu stávkujícím a účast v pondělní stávce se rozhodla vyjádřit Základní škola Tomáše Garriguea Masaryka v Ivančicích na Brněnsku. Stávkový výbor tam ředitelce školy oznámil devadesátiprocentní účast zaměstnanců školy v pondělní stávce, a to neúčastí v zaměstnání. „Znamená to, že škola bude pro žáky celý den zcela uzavřená,“ sdělilo vedení školy na webových stránkách.

Zamčené dveře najdou lidé v pondělí také v základní škole na brněnském Horáckém náměstí. Stávky se tam zúčastní většina pedagogických i nepedagogických pracovníků. „Jsem si vědoma toho, že rozhodnutí zaměstnanců školy může komplikovat každodenní chod domácností, osobní a pracovní povinnosti. Je však bohužel faktem, že situace v regionálním školství ještě nikdy nebyla tak vážná, jako je nyní,“ prohlásila ředitelka Ivana Melichárková.

Nemohou zajistit provoz

V brněnských Židenicích v pondělí zavřou dokonce všechny základní a mateřské školy v městské části. Rozhodnutí o pondělním uzavření mateřských škol poslaly starostovi ředitelky školek ve společném dopise. „Jsme si vědomy, jaké dopady bude mít naše rozhodnutí, nicméně všichni naši zaměstnanci mají právo se stávky zúčastnit a po předložení jejich rozhodnutí nemáme možnost zajistit provoz,“ napsaly ženy.

Některé ze škol v Brně či na Brněnsku se do stávky naopak zapojovat neplánují. Vedení části mateřských, základních nebo středních škol zároveň dosud neví, zda se jejich zaměstnanci ke stávce připojí. Odboráři současně předpokládají, že řada zařízení oznámí svoji účast i takzvaně na poslední chvíli. „Do této chvíle jsem neobdržel zprávu, že by se některý ze zaměstnanců ke stávce připojil. Důvody pro a proti nechávám na individuálním posouzení jednotlivých pracovníků,“ uvedl třeba ředitel Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno Miloš Hrůza.

Podobně je na tom mimo jiné základní škola v Želešicích na Brněnsku. „Informace o stávce na našem webu zatím nemáme, protože ve středu uplyne zákonná lhůta pro oznámení stávky zaměstnavateli. Ta představuje tři pracovní dny. Čekáme tedy, zda se někdo ze zaměstnanců připojí, nebo ne. Bližší informace předáme rodičům ve čtvrtek,“ reagoval tamní ředitel Michal Špirit.

Odhlasovali pokračování ve výuce

Na stávku upozornili rodiče žáků v základní škole v brněnské Novoměstské ulici. Ačkoli se pracovníci i vedení školy se všemi požadavky odborářů ztotožňují, odhlasovala místní školská rada pondělní pokračování ve výuce. „Naše základní škola se jako celek stávky oficiálně účastnit nebude, škola zůstane pro žáky otevřená v plném rozsahu,“ informoval ředitel Josef Jelínek. Ke stávce se v reakci na osobní rozhodnutí zaměstnanců nepřipojí ani Základní škola Kneslova v Brně.

Právě kvůli velkému množství školských zařízení, která své dveře v pondělí uzavřou, se zástupci Jihomoravského kraje dohodli s vědeckým centrem Vida na mimořádném prodloužení otevírací doby. „Protože se v pondělí do stávky zapojí poměrně velká část škol v kraji, domluvili jsme se s Vidou, že 27. listopadu mimořádně otevře pro veřejnost i v pondělí. Rodiče a děti tak využijí jejího programu. Otevřeno bude o čtyři hodiny déle než je obvyklé, tedy od deváté dopoledne do šesti hodin večer,“ upřesnil hejtman Jan Grolich.

Důvodem chystané masivní stávky jsou plánované vládní škrty ve školství. Ty budou mít podle zaměstnanců škol zásadní dopad na jejich provoz a úroveň vzdělávání. Nesouhlasí rovněž se snižováním platů nepedagogických pracovníků prostřednictvím zrušení takzvaných neobsazených pozic. Mezi nepedagogické pracovníky přitom zpravidla patří uklízečky, školníci, kuchařky nebo vrátní.

Kromě toho vadí odborářům také plánované snížení prostředků na nákup učebních pomůcek pro děti, dále pak osekání hodnoty takzvaného PHmax. To představuje maximální týdenní počet hodin vyučování. Při jeho snížení by tak mohlo dojít k případnému omezení dělených hodin, které by následně měly vliv na úvazky učitelů a kvalitu výuky. V současné době patří mezi dělené hodiny všechny výchovy, jazyky, praxe nebo volitelné semináře v maturitních ročnících, kdy se třída dělí do různých skupin.