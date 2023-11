Stanoviště se žárovkami si se zaujetím prohlíží penzista Zdeněk Svoboda se svou vnučkou. Do Vida centra se vydali právě proto, aby s dívkou podnikli něco zajímavého a mimořádné pondělní volno nestrávili pouze doma. „Přišli jsme s vnučkou kvůli školské stávce, protože děti nemají vyučování. Osobně mi to nevadí, byli jsme ve Vidě již několikrát, alespoň si trochu zpestříme program. Rodiče vnučky jsou v práci, proto hlídám, ale jsem za to rád,“ reaguje Svoboda, zatímco jeho vnučka postupně rozsvěcuje světla zabudovaná ve stolku.

Podobnou situaci prožívá také Štefan Čižmár, který do jihomoravské metropole dorazil se svým synem až z okolí Litovle na Olomoucku. Do vědeckého centra přijeli kvůli stávce, v důsledku které má chlapec mimořádné volno. „Připravili jsme si plán na celý den, který završíme návštěvou adventních trhů. Trochu mě mrzí, že na stránkách Vidy nebylo jasněji napsané, že je dnes otevřeno. Jistě by pak přišlo více lidí. Hledal jsem na internetu, co lze v Brně podniknout a tomu jsme náš program přizpůsobili,“ říká Čižmár s malým Filipem.