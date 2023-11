Zapojit se do stávky nebo ne? Takovou otázku teď řeší ředitelé škol z Brna a okolí. Školské odbory totiž v úterý večer rozhodly, že na pondělí sedmadvacátého listopadu vyhlásí celodenní výstražnou stávku. Zapojí se základní, střední i mateřské školy. Jestli si mají rodiče na poslední listopadové pondělí shánět hlídání svých dětí, rozhodne většina škol v následujících dnech.

Kolik škol se do protestu zapojí není podle předsedy brněnských školských odborů zatím jasné. „Už se nám ohlásilo asi třicet škol z Brna a okolí, na kterých fungují odborové organizace. Ozývají se nám ale i školy, na kterých odborové organizace nejsou. Ptají se, co mohou dělat a jak se mohou do stávky také zapojit,“ vysvětlil předseda odborového svazu pro Brno a Brno-venkov Petr Pečenka.

Jestli se do stávky zapojí celá škola nebo jen někteří učitelé, je zatím na většině škol v jednání. „U těch škol, kde jsou již založeny stávkové výbory, mám informace o připojení většiny zaměstnanců,“ řekl Pečenka.

Jestli a jak se do stávky zapojí řeší i vedení základní školy Sirotkova v brněnských Žabovřeskách. „Nejdřív se o tom musíme pobavit s učiteli na poradě, pak se budeme moci rozhodnout,“ řekl Deníku ředitel školy Dan Jedlička. Důvody ke stávce podle něj ale jsou.

Jinak se k plánované stávce staví gymnázium v brněnské Bystrci. „Na naší škole nemáme aktivní buňku odborů, takže momentálně nemám žádné informace o tom, že by se někdo od nás chtěl do stávky zapojit,“ řekl zástupce ředitele bystrckého gymnázia Robert Švábenský.

Podle odboráře Pečenky měly odborové akce dříve největší ohlas na základních školách. Poslední dobou se ale čím dál více ozývají i zástupci středních škol a gymnázií. Podle oslovených ředitelů za to můžou kroky ministerstva školství, které plánuje snížit hodnotu takzvaného PH max. To stanovuje, kolik vyučovacích hodin může škola za týden mezi učitele rozdělit. Přesněji kolik odučených hodin školám stát proplatí.

Snížení státem proplácených hodin by mohlo ohrozit třeba dělenou výuku, která je na středních školách podle oslovených ředitelů klíčová. „Znamenalo by to rušení seminářů, dělení na jazyky, hudební a výtvarnou výchovu… Byl by to obrovský skok zpátky, o nějakých sto padesát hodin týdně,“ vysvětlil ředitel gymnázia Matyáše Lercha Petr Kovač.

Poradí se s učiteli i zástupci odborů

Konkrétní dopady plánovaných škrtů ředitel Kovač zatím nezná. „Zatím jsme to nijak nepromýšleli, protože tomu vůbec nechceme věřit. Doufáme, že so to ještě podaří nějak vyjednat,“ doplnil Kovač. Ani on zatím neví, jak se k plánované celodenní stávce jeho škola postaví. Nejdřív se chce poradit s ostatními učiteli i zástupci odborů.

Mateřské školy počty odučených hodin řešit nemusí. I tak se ale některé z nich do stávky zapojí. „Zapojíme se zřejmě jenom symbolicky. Vyvěsíme plakát nebo něco takového. Rodičům školku zavřít prostě nemůžeme, to nejde,“ řekla ředitelka brněnské mateřské školy Sluníčko Blanka Pelikánová.

Do stávky se chce školka zapojit hlavně kvůli nízkým platům nepedagogických pracovníků. „Za patnáct tisíc vám nikdo do školy nebo školky pracovat nepůjde,“ vysvětlila ředitelka Pelikánová. Poukázala při tom na nízké platy kuchařek ve školních jídelnách nebo třeba uklízeček.

Ministerstvo školství plánuje škrtnout až sedmnáct tisíc neobsazených neučitelských pozic. Ředitelé z nich přitom často stávajícím zaměstnancům vylepšují nízké finanční ohodnocení. Tabulkové platy nepedagogických pracovníků totiž často začínají na úrovni minimální mzdy.