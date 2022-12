Většina kolemjdoucích smysl akce nechápe a kroutí hlavami. Jedním z nich je i Brňan Jaroslav Brabec, který se nad smyslností akce dokonce podivuje. „Doufám, že jde o pouhý žert. Není to skutečné psí maso, že ano? Jak tohle může někdo vymyslet? Přijde mi to nevkusné a odporné,“ poznamenává.

Večerní Brno z vyhlídkového kola: podívejte se na svátečně nasvícené centrum

Obdobný názor zastává i pražský turista Jan Písečka. „Od začátku se domnívám, že jde o legraci. Myslím si, že by tahle situace v naší zemi ani nemohla projít. Mám zvířata rád, takže pokud by se jednalo o skutečnost, tak je to za mě katastrofa,“ říká Písečka.

Vánoce bez zabíjení

Touto na pohled drastickou kampaní aktivisté ukazují na údajně kruté zacházení kaprů před Vánocemi. „Chceme upozornit na skutečnost vybírání zvířat, která budeme milovat a která naopak sníme,“ přibližuje svůj názor aktivista Jakub Maceja, který přihlížejícím rozdává letáčky s vysvětlením.

Smysl protestní akce odkrývá také členka Kolektivu pro zvířata Kristýna Dobšínská. Kapr se podle jejích slov stal štědrovečerním zvykem až na začátku minulého století. Dříve lidé jedli houbového kubu nebo sušené ovoce. Obešli se tak bez masa. „Chceme lidem ukázat, jak prožít Vánoce jako svátky klidu a míru. Ne s násilním a zabíjením,“ sděluje Dobšínská.

Výstup jako v metru. V Brně lidé využívají první zastávku v tunelu, podívejte se

Právě o příkladech chutných bezmasých vánočních pokrmů se Brňané v případě zájmu mají šanci dozvědět na této protestní akci. Aktivisté také dodávají, že podle aktuálních vědeckých poznatků ryby vnímají bolest a strach srovnatelně jako savci.