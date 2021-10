Jak už Deník Rovnost informoval dřív, desetitisíce Brňanů ve východní části města obtěžuje zápach. Problém se týká Vinohrad, Líšně, Židenic a zasahuje až do Slatiny a Černovic. Řada lidí z něho viní slévárnu v areálu bývalého Zetoru v Líšni.

Pracovníci ústavu jej provedli od 23. dubna do 9. května. „Výsledky prokázaly, že nedošlo k překročení imisního limitu. Po srovnání s ostatními stanicemi v Brně a blízkém okolí se ale ukázalo, že zjištěné hodnoty koncentrací znečišťujících látek se v obou měřených lokalitách obecně pohybují na úrovni městského pozadí a jsou velmi podobné hodnotám na nejméně zatížených lokalitách města," uvedla Markéta Chumchalová z tiskového oddělení kraje.

