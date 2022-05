Podle Kratochvíla tam začne měření rychlosti v nejbližších dnech. V tuto chvíli řeší technické záležitosti s tím spojené. Opatření s sebou nese změny. „Buď by se doprava omezila na obousměrnou jedním pruhem, což by způsobilo významné zablokování provozu, nebo jsme nucení snížit rychlost. Je to první úsekové měření v Brně," zmínil Kratochvíl. Na chystané měření rychlosti jako první upozornil iDnes.cz.

Řidiči nyní místem projíždějí dvěma pruhy ve směru do Husovického tunelu a dvěma v opačném směru. „Platí, že po provizoriu je povolená rychlost dvacet kilometrů v hodině a povolení pro vjezd pouze auta do tonáže dvaadvacet tun," upřesnila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Hluk i poškozování konstrukce

Kromě nadměrného hluku, na který poukazují obyvatelé, překračování povolené rychlosti ukázalo, že navíc může dojít k poškození konstrukce. „To by znamenalo jednak materiální škodu, ale také další komplikace pro řidiče během uzavírky a opravy provizoria," naznačila Trubelíková.

Jak už Deník Rovnost upozornil, na nadměrnou hlučnost poukazovali hlavně lidé z Kaloudovy a Soběšické ulice. „Za městskou část jsme rádi, že eliminace hluku by měla být účinným způsobem zabezpečená. Projíždějící řidiči nadšení nebudou, ale je důležité, aby most vydržel po celou dobu omezení a byly zachovány čtyři pruhy," oznámil starosta Brna-severu Martin Maleček.

Vzpomněl, že původní projekty počítaly s tím, že nový most přes řeku Svitavu v brněnské Provazníkově ulici budou dělníci stavět za provozu. Doprava měla být vedená obousměrně jedním pruhem.. „Lidé by jezdili tři roky v kolonách," míní Maleček.

Navázání na zkušenost z Pasohlávek

Státní silničáři počítají, že provizorní mostní konstrukce v místě zůstane do konce příštího roku. Nový most přes řeku Svitavu je součástí stavby velkého městského okruhu Tomkovo náměstí. Podobné provizorium už Ředitelství silnic a dálnic využívalo před pár lety při rekonstrukci mostu na I/52 u Pasohlávek na Brněnsku. „Jedná se o systémově stejné provizorium z našeho vybavení," potvrdila Trubelíková.

I tam se silničáři po dohodě s policisty rozhodli pro zavedení úsekového měření rychlosti. Provizorní most museli dělníci předtím vícekrát opravovat.

Úsekové měření u Pasohlávek fungovalo od poloviny roku 2019 do března následujícího roku. Úředníci z městského úřadu v Pohořelicích, kteří údaje ze zařízení zpracovávali a vyřizovali provinění řidičů, evidovali celkem 15 731 přestupků. Z pokut do pohořelického rozpočtu putovalo zhruba 9,4 milionu korun.

Pohořelický starosta Miroslav Novák přiznal, že kvůli tomuto úsekovému měření personálně posiloval tým úředníků. „Věděli jsme, že když je nabereme, už si je necháme. Nebrali jsme to jako jednorázovou akci. Už jsme rozjížděli úsekové měření pro Branišovice, Vranovice i v pohořelické Brněnské ulici," nastínil Novák.