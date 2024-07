Módní přehlídka nebo vystoupení operních pěvců. Příznivci umění si ve středu přišli na své při výročí slavného skladatele Leoše Janáčka. Sto sedmdesát let, které by známý skladatel měl, se rozhodli oslavit divadelníci z Janáčkova divadla v Brně. Volně přístupného programu se na piazzettě divadla mohli Brňané zdarma zúčastnit od deseti hodin dopoledne.

Jedné z návštěvnic Haně Ulrychové, se nejvíce líbilo komentované vystoupení Krok za oponou s Její pastorkyní. „Až na ten déšť se mi to tu moc líbí, Janáčka znám od dětství a jeho hudba mě oslovuje,“ řekla žena.

Kromě toho se mohli návštěvníci účastnit hry pro celou rodinu Za Janáčkovým pokladem nebo vydat na komentovanou procházku.

Někteří návštěvníci, kteří přečkali déšť, si mohli pochutnat i na dortu ze Zemanovy cukrárny, který divadelníci skladateli pomyslně věnovali. „Hlavním dárkem pro Janáčka je od nás festival, který bude na podzim,“ prozradil šéf opery Jiří Heřman.

Heřman doplnil také část plánovaného programu. „Diváci mohou těšit na představení věnované stému výročí Lišky Bystroušky nebo komorní koncerty v brněnských vilách,“ vyjmenoval.

Šárka Zahrádková z Turistického informačního centra Brno si naopak nebyla jistá, co by sám slavný skladatel na oslavy říkal. „Když měl sedmdesáté narozeniny, tak je označil jako prožluklé (protivný, ošklivý - pozn. red.),“ vysvětlila, proč si není jistá, jestli by se Janáčkovi oslava líbila.