Drtivou většinu návštěvníků tvoří v pátek odpoledne rodiny s malými ratolestmi. Místa je ale všude dost, a tak si balónkovou výstavu vychutnají také ti, kteří se do obchodního centra Dornych vydají s kočárkem. Čas od času je slyšet dětský nářek, někteří malí návštěvníci totiž mají strach z hudebního doprovodu, který atmosféru zoologické zahrady dokresluje.

Lidé slyší i zvuky jednotlivých zvířat

Výstavě sice dominují zvířata z nafukovacích balónků, dobrodružný pocit však navíc podporují zvuky jednotlivých zvířat, která lze v zoo najít. Výjimkou tak není řvoucí lev, troubení slonů nebo zpět exotického ptactva.

„Jsme Brňáci, takže se vždy snažíme hledat nějaké aktivity s vnukem, abychom mu našli zábavný program. V Brněnském deníku jsem našla zmínku o výstavě balónků a říkala jsem si, že si to nemůžeme nechat ujít. Z výstavy jsme nadšení,“ svěřila se Květa Hladilová.

Po slonech a plameňácích pokračuje expozice krokodýly, několikametrovým motýlem nebo lvem. Za vysokými hradbami vyrobenými z růžových balónků lze najít dokonce studánku naplněnou pomyslnou vodou.

Tu představují balónky v modré barvě. Na své si přijdou děti i dospělí, hned za průchodem se dostávají do speciální interaktivní části, která je věnovaná vesmíru.

Nafukovací model Země či Měsíce, velká vesmírná raketa. V balónkovém světě není nic nemožné. Poutavý je také průchod do třetí části, ve které si návštěvníci připadají jako by vstupovali do jiné dimenze.

„Kompletní příprava trvá asi čtyři týdny. Skloubil jsem ale práci se svým koníčkem,“ přiznává energický pořadatel výstavy Tomáš Okurek, známý pod pseudonymem Balónkář.

Výstava je k vidění celý víkend

Unikátní atmosféru současně umocňují samotné prostory bývalého slavného Prioru. Místnosti dřívějšího skladu jsou za běžných okolností zcela nepřístupné, výjimkou jsou pouze občasné komentované prohlídky. Lidé tak procházejí nejen expozicí plnou balónků, ale zároveň skladištěm, ve kterém ještě před třiceti lety pulzoval život.

Zájemci, kteří se na balónkovou výstavu v pátek nestíhají podívat, nemusejí smutnit. K vidění je po celý víkend, a to vždy od desáté dopoledne do šesté večer. Kromě osmdesáti nafukovacích zvířat různých velikostí si nejmenší návštěvníci užijí malování na obličej nebo dočasné tetování. Vstupné činí sto padesát korun, děti do dvou let jej mají zdarma. Expozice je k vidění každý březnový víkend.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Již na prázdniny ale Balónkář chystá novou balónkovou výstavu, tentokrát v podobě labyrintu. Ta bude o víkendech určená rodinám s dětmi, ve všední dny pak zejména těm, kteří si rádi vychutnají procházku labyrintem v tajemnějším hávu.