Ilona Pergrová dnes 10:55

/AUDIO/ O značnou část úspor přišel starší muž, když se mu na zastávce v centru Brna před nástupem do šaliny rozepnula ledvinka. Nepostřehl to, odjel bez ní domů a taška s páskem zůstala v přístřešku pod lavičkou. Pro sedmdesátníka, který je kvůli zdravotním potížím držitelem karty ZTP, to mohlo znamenat velké potíže.