Ministerstvo zemědělství přispělo na rekonstrukci druhé etapy vodovodu u Drásova necelých osmdesát milionů korun. Sdružení Vírský oblastní vodovod si bude žádat o podporu i na třetí etapu. „I nadále podporujeme obdobné projekty v rámci programu Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. V letošním rozpočtu je zatím pro zmiňovaný program vyčleněna částka devět set milionů korun. Loni bylo v tomto programu vyčerpáno zhruba 705 milionů," srovnal mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Druhá etapa rekonstrukce potrubí u Drásova je jediná z plánovaných čtyř, u níž nebylo nutné vytvořit obtok, nebo-li takzvaný bypass, protože se měnila trasa potrubí. Při rekonstrukci první, třetí i čtvrté etapy povedou trubky stejným územím jako doposud. „Na čtvrtou etapu už jsme zadali projekt. Chceme, aby nebyl žádné prodlevy," komentoval Šmerda.

Vodárenský systém Vírského oblastního vodovodu byl uvedený do provozu před jednadvaceti lety. Do Brna a okolních obcí nyní vedou dva přivaděče, jeden z Březové nad Svitavou, druhý z Víru. Podle místopředsedy představenstva Brněnských vodáren a kanalizací Davida Grunda se v případě havárie Vírského oblastního vodovodu Brňané nedostatku vody obávat nemusí. „Nyní je Březová v takovém stavu, že by byla schopná zásobovat Brno v plném rozsahu. Ale nikdy nevíte, kdy přijde další období sucha. Proto je potřeba i druhý zdroj," nastínil jeho důležitost Grund.

Rekonstrukce u Drásova:

aktuální stav: končí druhá etapa, začne třetí

důvod: havárie z minulých let, mají skončit obavy o poškození majetku

dopady poruch: ztráta milionů litrů vody

náklady: na druhou etapu zhruba 160 milionů korun, na třetí etapu zhruba 60 milionů korun

Problém s nedostatkem pitné vody v konkrétní oblasti se může vyskytnout kromě havárie také právě v období sucha. Cílem Jihomoravského kraje je proto pospojovat vodárenské soustavy na jihu Moravy, aby krátkodobý výpadek zvládly nahradit. „V běhu je propojování vodárenských soustav, zkoumáme i další možnosti. S tím je spojeno i hledání dalšího možného zdroje vody pro Brno," doplnil Grund.

Na propojování soustav a skupinových vodovodů pracují představitelé Jihomoravského kraje s kolegy z Vysočiny. Nechávají si vypracovat studii proveditelnosti.