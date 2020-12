Brněnský magistrát jej totiž v nejbližších letech neprodá. O setrvání budovy v majetku města rozhodli v úterý brněnští zastupitelé. Ale možná to nebude na dlouho.

„Kvůli ekonomickým škrtům musíme nejméně o dva až tři roky odložit rekonstrukci polikliniky Zahradníkova, kam se měli přesunout lékaři z Bílého domu. Proto nyní není možné uvažovat o jeho prodeji. Chceme, aby doktoři, kteří pracují v Bílém domě, měli jistotu v tom, kde budou v budoucnu podnikat, a tedy dokud není zrekonstruovaná Zahradníkova, nebudeme prodej Bílého domu zvažovat,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

O prodeji takzvaného Bílého domu poté, co bude hotová rekonstrukce polikliniky Zahradníkova, mluvila ještě předchozí koalice v roce 2015. Plán nyní sice padl kvůli nutnému odsunu rekonstrukce, podle Koláčného ale setrvání Bílého domu v majetku města bude pro rozpočet Brna znamenat zátěž. „Je třeba říct, že Bílý dům je ve velmi špatném stavu, takže nastalá situace pro nás znamená hledání peněz na to, abychom objekt vůbec uvedli do stavu, ve kterém je možné provozovat ordinace. Myslím, že jednání ještě budou složitá," podotkl Koláčný.

Jeho koaliční partner, náměstek primátorky Petr Hladík, naopak věří, že by se časem mohly najít peníze i na opravu Sálu Břetislava Bakaly a obnovilo by se i kulturní využití objektu. „Zadal jsem vypracování projektu oprav. Do několika týdnů bych měl mít na stole, kolik co bude stát, potom se o tom budeme moct bavit," nastínil Hladík.

Po ohlášení prodeje Bílého domu se někteří znalce architektury báli zbourání budovy jejím novým majitelem. „Objekt je architektonicky cenný, odkazuje na světové tendence poválečné architektury,“ řekl již dříve architekt Martin Švec, který dokonce za záchranu budovy sepsal i petici.

Město přesto bude podle Koláčného při uvažování o objektu v budoucnosti spíše přihlížet k využití budovy. „Architektonickou hodnotu budovy nikdy nekdo nezpochybňoval. Je ale také třeba dodat, že byly pokusy o její zpamátnění a ministerstvo kultury rozhodlo, že hodnota domu není taková, aby se stal památkou. Debatu o tom, jaká památková hodnota je, nechám na odbornících, my se na objekt díváme z pohledu toho, že je poliklinikou," poznamenal Koláčný.