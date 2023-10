/FOTO/ Zastavte mučení, konec vraždění a další slogany provázely minulý týden protestní průvod aut, který upozorňuje na potírání lidských práv Číně. Téma protestu bylo zaměřeno hlavně na pronásledování a zabíjení členů meditační praxe Falun Gong.

Organizátoři vyjeli z ulice Uhelná dále do centra Brna s celkem sedmi auty, které polepili různými sděleními. | Foto: Martin Velčovský

„Poukazujeme na porušování lidskoprávní roviny v Číně. Ve stejnou dobu, kdy se konal autoprůvod, tak jsme pořádali petiční akci v brněnském podchodu. Je pro nás důležité hlavně lidi upozornit,“ uvedl organizátor akce Martin Velčovský.

Protestující vyjeli auty z Uhelné ulice, kolem nádraží do centra Brna. Auta polepili různými sděleními. Chtěli zacílit na co nejširší vrstvu lidí, kterým by mohli předat poselství o tom, co špatného se v Číně děje. „Ohlasy byly skvělé. Lidé na ulicích nám ukazovali zdvižené palce, a to stejné i řidiči. Snažili jsme se chovat ohleduplně, nechtěli jsme blokovat ani zdržovat dopravu. Někteří lidé nás ocenili i kvůli tomu, že se o těchto tématech moc nepíše,“ řekl Velčovský.

Celá akce souvisí především s persekucí lidí praktikujících Falun Gong. Ti jsou pronásledovaní a vraždění kvůli prodeji orgánů. Organizátorům šlo především o to, aby se o těchto zločinech vědělo. „Nemáme politické ani jiné záměry. Chceme poukázat na to, že to, co se děje v Číně je špatné a nelidské,“ zmínil Velčovský.

Akce se konala v letošním roce už podruhé. Organizátoři navíc mají v plánu s podobnými událostmi pokračovat. Vize je zastat se hodnot pravdivosti, soucitu a snášenlivosti lidí praktikujících Falun Gongu.