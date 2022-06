V blízkosti právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na rohu ulic Veveří a Šumavská, parkuje studentka Silvie Sedlářová pravidelně. Zatím tam musí zajíždět na místo plné výmolů, nebude to ale trvat dlouho. Do konce příštího roku má na tamní ploše vzniknout nový parkovací dům. Příští měsíc na to představitelé města chtějí vybrat firmu.