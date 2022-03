Ve východní části území připravuje vlastní projekty dvojice developerů. Firma Creditas tam počítá s výstavbou 615 bytů. Druhý investor Domoplan záměr teprve chystá, protože projekt Belle Rock odkoupil teprve loni od společnosti Realism, která plánovala 328 bytů a jednaosmdesát studií. Stovky bytů s levnějším nájmem má na městských pozemcích v západní části lokality vystavět dceřiná společnost České spořitelny.

Projekt Belle Rock

Západní brána se nachází vedle sídliště na území Starého Lískovce, jehož představitelé vnímají páteřní ulici jako kompromis. Požadovali, aby veškerá doprava z nových komplexů mířila pouze do Jihlavské, nikoliv na opačnou stranu do ulice U Penzionu, kde by hrozilo zahlcení už teď vytížené křižovatky u prodejny Lidl. „Nová ulice odlehčí dopravě na přilehlých silnicích sídliště. Zároveň poslouží jako částečná náhrada za zrušenou křižovatku Vltavské s Okrouhlou, aby se lidé lépe dostali ze sídliště,“ řekl starolískovecký starosta Vladan Krásný.

Středem povede trať

Lokalitu obslouží vznikající tramvajová trať končící u nedaleké bohunické fakultní nemocnice. Povede v tunelu zhruba středem území. Cestující využijí zastávku Západní brána. Dělníci nástupiště momentálně zasklívají.

U bytových komplexů je nejdál v přípravě firma Creditas. Od loňska má územní rozhodnutí, začít stavět může v příštím roce. „V první fázi počítáme s výstavbou 327 bytů k prodeji a 188 k pronájmu. Poté má přibýt dalších sto bytů,“ upřesnila za investora Simona Kulhánková. Jedna budova poslouží pro administrativu či ubytování hotelového typu. V úvahu připadá i studentské bydlení.

Naopak teprve na začátku se nachází se svým záměrem Domoplan, i tak ale v území provede úpravy už v příštích týdnech. Chce vytvořit prostranství pro setkávání, kde mají místní už letos oslavit čarodějnice. „Plánujeme místo pročistit, zredukovat potemnělý lesík a naopak vysázet keře a malé stromky. Zároveň jsme se zavázali, že tam v nejbližší době vybudujeme i štěrkový plac k rozšíření počtu parkovacích míst,“ nastínil hlavní projektový manažer firmy Josef Molnár.

A reakce obyvatel? Například Lubomír Strážnický bydlící v sousedních Bohunicích uvítá ponechání tamní zeleně i do budoucna. „Dnes se všechno zastavuje a příroda nám to pak vrací. Ideální by byl lesopark,“ poznamenal Brňan.

Do budoucna developer počítá i s rezidenční výstavbou. Součástí se zřejmě stanou studentské koleje, vzniknout má i nové náměstí. Termín začátku prací není v současnosti jasný.

Hotová území studie

Loni v srpnu pracovníci kanceláře městského architekta dokončili územní studii na západní část území. Vnímá ji jako novou část města s významným podílem bydlení i možností vzniku lokálního centra na pomezí Starého a Nového Lískovce a Bohunic.

„Podle principů města krátkých vzdáleností lokalitu může doplnit multifunkční sál, radnice nebo obchody a služby. Místo má získat také kvalitní veřejná prostranství včetně stromořadí a parků,“ zmínila mluvčí kanceláře Šárka Reichmannová.

Západní brána

Jde o jednu z klíčových rozvojových lokalit na území Brna.

Leží v jihozápadní části města, ve Starém Lískovci vedle sídliště.

Poblíž se nachází Fakultní nemocnice Brno, bohunický univerzitní kampus nebo obchodní centrum Campus Square.

Lokalitu protne nová páteřní ulice spojující Jihlavskou a Vltavskou.

Místo obslouží vznikající tramvajová trať se zastávkou Západní brána.

Výstavbu tam připravují dva developeři, stovky bytů s levnějším nájmem má vybudovat Česká spořitelna.

V místě může v budoucnu bydlet ke čtyřem tisícům lidí.

Připravovaný nový územní plán Brna považuje oblast za jedno z hlavních míst pro rozvoj. Umožní tam postavit výškové domy. „Budovy ale limituje vzletový koridor heliportu nedaleké nemocnice, koridor tuřanského letiště a stávající normy, například požadavky na oslunění. Budovy vytvářející centrum městské části tak mohou mít výšku dvaadvacet až osmadvacet metrů s přípustnou dominantou o maximálně dvaceti patrech,“ informovala Reichmannová.

K územnímu plánu i studii podali zástupci Starého Lískovce podle tamního starosty Krásného námitky. V nich žádali stanovit výšku všech plánovaných budov na úroveň současné zástavby. V okolí stojí převážně sedmipatrové panelové domy.

„Jakákoliv větší výška povede k zahuštění už tak hustě obydleného území. Obáváme se zhoršení problému s parkováním, protože tam nevznikne dostatek míst, kterých je i tak na sídlišti málo,“ upozornil Krásný.

V současnosti žije v městské části více než dvanáct tisíc lidí. Návrh nového plánu pracuje v souhrnu s číslem 5 600 uživatelů území. Studie předpovídá, že na celém území najde bydlení zhruba mezi 2700 a 3400 Brňany. Dalších přibližně patnáct set lidí má do lokality mířit za prací. Znamenalo by to nárůst počtu obyvatel Starého Lískovce téměř o třetinu.