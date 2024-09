V pět hodin odpoledne vyrazili do ulic první cyklisté. Trasa vedla mimo jiné místy jako je ulice Masná, Zvonařka nebo Koliště, kde se brněnští cyklisté podle slov organizátorů akce často necítí bezpečně.

Šlo o první větší cyklojízdu v Brně za posledních pět let. „Největší cyklojízdy se konaly deset let zpátky, kdy se jich účastnilo až tisíc lidí,“ řekl za pořadatele akce Michal Šindelář. Podle toho také uvedl, že nedělní akci by odhadem mohlo navštívit pár set až tisíc návštěvníků. Nakonec se finální počet účastníků pohyboval mezi dvěma až třemi sty.

Pořadatelé akce se snaží o upozornění na problém automobilové dopravy a požadují bezpečné a od aut oddělené cesty v centru Brna. „Cyklistické pruhy nestačí, je potřeba udělat cyklostezky,“ poznamenal Šindelář.

S kamarádkou dorazila na akci například Adéla Machů. „Bylo fajn projet si místa v Brně, kde se obvykle bojím jezdit,“ sdělila účastnice cyklojízdy.

Podporovatelkou podobných akcí je Michaela Pochylá. „Myslím si, že kdyby byly pro cyklisty lepší podmínky, mnohem více lidí by jezdilo do práce na kole nebo hromadnou dopravou,“ zmínila.