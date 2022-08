Desetimetrové modely jsou na Kraví hoře vystaveny do čtvrtka. „Jakkoli to vypadá jednoduše, jedná se jednat o jednu z nejsložitějších akcí, do které jsme se pustili. Vždyť se o ně v jeden okamžik bude starat na dvě desítky lidí. Je tudíž nad slunce jasné, že v podobném rozsahu náš rej těles Sluneční soustavy jen tak nezopakujeme," vyjádřil se k události ředitel hvězdárny Jiří Dušek. Součástí festivalu je výstava o různých podobách Slunce, nafukovací galerie, nebo letní kino s vesmírnou tématikou.